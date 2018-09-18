1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali tamamlanıyor

İZMİR (AA) - "1'inci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali"nin son gösterimi "Carmina Burana" temsilinin genel provası yapıldı.
Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'daki provada, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları final gösteriminin son çalışmalarını yaptı.
Kareografisi Robert North'a ait olan ve şefliğini Tulio Gagliardo'nun yaptığı eserde, soprano soloyu Evren Işık, bariton soloyu ise Tamer Peker seslendirecek.
Eserin gösterimi 18 Eylül Salı saat 21.00'de Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da yapılacak.
Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında, Zorba balesi ve İZDOB orkestrası eşliğinde Gala Konseri ve Tosca operası sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.
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