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1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdür Vekili Aytül Büyüksaraç: - "İnancım o ki bu festival sonsuza dek sürecek, dünyanın önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları festivale katılmak için bizi zorlayacaklar"

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdür Vekili Aytül Büyüksaraç, "Zorba" balesi ile başlayacak 1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin geleneksel hale geleceğini söyledi.

Aytül Büyüksaraç ve yarın başlayacak festivali destekleyen kurumların temsilcileri İzmir Ticaret Odası'nda basın toplantısı düzenledi.

Büyüksaraç, Türkiye'yi dünyaya doğru anlatmayı hedeflediklerini kaydederek, "Değerlerimizi dünya ile paylaşmak, sahip olduğumuz antik mekanları korumanın yanı sıra işlevsel hale getirmek adına bu nitelikteki etkinliklerin mutlaka yapılması, yapılanların çoğaltılması gerekiyor. İnancım o ki bu festival sonsuza dek sürecek, dünyanın önde gelen sanatçıları ve sanat kurumları festivale katılmak için bizi zorlayacaklar." dedi.

Festivalin yarın akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sunacağı Zorba balesi ile başlayacağına işaret eden Büyüksaraç, etkinliklere ilişkin şu bilgiyi verdi:

"11 Eylül'de Gala konseri yapacağız. Konserde yıldız opera sanatçılarını konuk ediyoruz. 14 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sunacağı Tosca operasını sahneleyeceğiz. Bu temsilde de yine şef ve iki solist olmak üzere 3 yabancı konuğumuz görev alacak. Festivalimizi İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sunacağı Carmina Burana balesi ile sonlandırmış olacağız."

- "Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da 4 etkinlik düzenlenecek"

Selçuk Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Türkerler Holding, Mavibahçe AVM, Swissotel Büyük Efes gibi kurumların desteklediği festival 18 Eylül'e kadar sürecek ve Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da 4 etkinlik düzenlenecek.

İlk gösteri Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sunacağı Zorba olacak, 11 Eylül Salı günü Gala Konser'de solistler Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk basbariton Burak Bilgili sahne alacak.

Festival kapsamında 14 Eylül Cuma günü Türk ve yabancı solistlerin rol alacağı Tosca operası sahnelenecek, 18 Eylül Salı günü de Carmina Burana balesi sanatseverlerle buluşacak.

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