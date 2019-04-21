1. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu 1. Uluslararası Geleneksel Spor Ödülleri, Kazakistan'ın Almatı kentinde sahiplerine törenle verildi.

Geleneksel Spor Ödülleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Kazakistan Etnospor Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu'nun ardından düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Geleneksel Sporlar Akademisyen Ödülü, Fransız akademisyen Pierre Parlebas'a, Genç Geleneksel Sporcu Ödülü Kazak Kurmanbek Turganbek'e verildi.

Kırgız İbrahim Uzakov, Kıdemli Geleneksel Sporcu Ödülü'nün sahibi olurken, Geleneksel Spor Dalları Sponsorluk Ödülü'ne Türk Hava Yolları (THY) layık görüldü. Ödülü, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı teslim aldı.

Geleneksel Spor Dallarında Devlet Adamı Ödülü de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e verildi.

Ödülleri sahiplerine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuli takdim etti.

Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, geleneksel sporların tekrar canlanmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Onun için hepinizi geleneksel sporların popülerleşmesi adına çok büyük çalışmaya davet ediyorum. Umarım ki bu bizim aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağları daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Geleneksel Spor Ödülleri'ne ilişkin de "Geleneksel sporların bu şekilde desteklenmesinin, teşvik edilmesinin bu sporların yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

