Malatya Valisi Aydın Baruş, "İletişim, yönetimin en önemli unsurudur. Siz istediğiniz kadar başarılı, iyi niyetli, samimi olun, hitap ettiğiniz kitleye kendinizi doğru anlatamaz, doğru iletişim kuramazsanız onların gözünde başarılı bir yönetici olamazsınız." dedi.

Baruş, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi"nde yönetim süreçleri ve iletişim konularına değindi.

Yönetilenlerin sesini duymak, onları dinlemek ve sorunlarına öncelik oluşturmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) bulunduğunu hatırlatan Baruş, CİMER'in yönetilenlerin, yöneticilere ulaşmasında önemli bir kolaylık olduğunu söyledi.

Yöneticiler ile hedef kitle arasında doğru iletişimin kurulması gerektiğini vurgulayan Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Hesap verme, şeffaflık ve insanların hizmetlerinizden memnuniyeti anlamında iletişim kaynakları son derece ön plana çıkmaktadır. Sosyal medya da bunlardan birisi. Tüm iletişim kanallarının yoğun olarak kullanıldığı çağımızda artık yöneticiler de kendilerini yönetilenlerin taleplerine göre belirlemek zorunda. İletişim, yönetimin en önemli unsurudur. Siz istediğiniz kadar başarılı, iyi niyetli, samimi olun, hitap ettiğiniz kitleye kendinizi doğru anlatamaz, doğru iletişim kuramazsanız onların gözünde başarılı bir yönetici olamazsınız. Bu anlamda iletişimin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum."