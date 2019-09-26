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1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "İletişim, yönetimin en önemli unsurudur. Siz istediğiniz kadar başarılı, iyi niyetli, samimi olun, hitap ettiğiniz kitleye kendinizi doğru anlatamaz, doğru iletişim kuramazsanız onların gözünde başarılı bir yönetici olamazsınız" - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "İletişim, güvenilir ve başarılı bir yönetim için vazgeçilmezdir"

Malatya Valisi Aydın Baruş, "İletişim, yönetimin en önemli unsurudur. Siz istediğiniz kadar başarılı, iyi niyetli, samimi olun, hitap ettiğiniz kitleye kendinizi doğru anlatamaz, doğru iletişim kuramazsanız onların gözünde başarılı bir yönetici olamazsınız." dedi.

Baruş, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi"nde yönetim süreçleri ve iletişim konularına değindi.

Yönetilenlerin sesini duymak, onları dinlemek ve sorunlarına öncelik oluşturmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) bulunduğunu hatırlatan Baruş, CİMER'in yönetilenlerin, yöneticilere ulaşmasında önemli bir kolaylık olduğunu söyledi.

Yöneticiler ile hedef kitle arasında doğru iletişimin kurulması gerektiğini vurgulayan Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Hesap verme, şeffaflık ve insanların hizmetlerinizden memnuniyeti anlamında iletişim kaynakları son derece ön plana çıkmaktadır. Sosyal medya da bunlardan birisi. Tüm iletişim kanallarının yoğun olarak kullanıldığı çağımızda artık yöneticiler de kendilerini yönetilenlerin taleplerine göre belirlemek zorunda. İletişim, yönetimin en önemli unsurudur. Siz istediğiniz kadar başarılı, iyi niyetli, samimi olun, hitap ettiğiniz kitleye kendinizi doğru anlatamaz, doğru iletişim kuramazsanız onların gözünde başarılı bir yönetici olamazsınız. Bu anlamda iletişimin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da yönetimlerin en temel unsurunun insan olduğunu söyledi.

Yönetimlerin amaçlarının insanların ortak çıkarlarına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kızılay, "İletişim, güvenilir ve başarılı bir yönetim için vazgeçilmezdir. Yönetimin işleyişi ve belirlenen hedeflere ulaşmasında iletişim kuşkusuz en belirleyici unsurdur. Kongremizde iletişim ve yönetim alanlarında yeni yaklaşımlar, yeni düşünce ve akımlar, karşılaşılan sorunlar, değişim ve dönüşümler tartışılacaktır. Araştırmaların ortaya konulması, tartışılması ve önerilerin oluşması hedefimizdir." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise etkinliğin başarılı geçmesi temennisinide bulunarak üniversitelerin şehirleri önde götüren ve değiştirip dönüştüren kurumlar arasında yer aldığını vurguladı.

28 Eylül'de sona erecek kongrede, 6 ülkeden 47 üniversite ve 179 katılımcı bildiri sunacak.

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