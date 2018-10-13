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1. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Midyat Kaymakamlığınca düzenlenen festival, davul zurna ve kemençe eşliğinde yapılan yürüyüş ile başladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde "1. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Midyat Kaymakamlığınca, ilçenin kültür, sanat, yaşam, yemek, el sanatları ile tarihi mekanlarının, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen "1. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" davul zurna ve kemençe eşliğinde Gümüşçüler Çarşısı'ndan festival alanına yapılan yürüyüş ile başladı.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, festivalinin açılışında, bu kadar acı ve zulüm varken, Midyat'ta böylesi bir festivalinin yapılıyor olmasının geleceğe dair umutları güçlendirdiğini söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu da festival dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından gelenleri kastederek, "Demek ki insanların doyduğu yer değil, doğduğu yer onun vatanıdır." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik de miladi 640 yılından itibaren Midyat ve çevresinin İslam ile şereflendiğini, ilçenin Müslüman'ı, Yezidi'si, Süryani'si ile adeta bir olmuş bir memleket olduğunu belirtti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate de "Türkiye'de ilk öğrendiğim şey, 'Adın ne, nerelisin?'. Türkiye'de çok önemli bir soru. Dinlerin ve dillerin şehri Midyat'ta bulunduğum için mutluyum." ifadelerini kullanarak, Türkçe, Arapça ve Süryanice, selamlamayla konuşmasını bitirdi.

Açılışta, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün ve Ezidi kanaat önderi de konuşma yaptı.

Havai fişek gösterisi ve caz sanatçısı Melis Sökmen'in konseriyle devam eden festival, Ata Saylık'ın şiir dinletisinin ardından Marev Musiki Korosu Türkçe, Ermenice, Arapça, Kürtçe, İbranice, Zazaca ve Rumca konser verdi.

Festivalde, Midyat Reyhani Grubu, Mehteran Grubu, Mardin Dinler ve Diller Korosu, Mahmut Mardinli ve Bedri Ayseli de sahne alacak.

Festivalde, gümüş ve taş zanaatkarların hünerlerini sergiledikleri stantlar, Işıklar Mahallesi otogar alanında yarın saat 20.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

Festivale, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Malhan ve çok sayıda davetli katıldı.

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1. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali başladı

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