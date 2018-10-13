MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde "1. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Midyat Kaymakamlığınca, ilçenin kültür, sanat, yaşam, yemek, el sanatları ile tarihi mekanlarının, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen "1. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" davul zurna ve kemençe eşliğinde Gümüşçüler Çarşısı'ndan festival alanına yapılan yürüyüş ile başladı.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, festivalinin açılışında, bu kadar acı ve zulüm varken, Midyat'ta böylesi bir festivalinin yapılıyor olmasının geleceğe dair umutları güçlendirdiğini söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu da festival dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından gelenleri kastederek, "Demek ki insanların doyduğu yer değil, doğduğu yer onun vatanıdır." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik de miladi 640 yılından itibaren Midyat ve çevresinin İslam ile şereflendiğini, ilçenin Müslüman'ı, Yezidi'si, Süryani'si ile adeta bir olmuş bir memleket olduğunu belirtti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate de "Türkiye'de ilk öğrendiğim şey, 'Adın ne, nerelisin?'. Türkiye'de çok önemli bir soru. Dinlerin ve dillerin şehri Midyat'ta bulunduğum için mutluyum." ifadelerini kullanarak, Türkçe, Arapça ve Süryanice, selamlamayla konuşmasını bitirdi.