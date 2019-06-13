Prof. Dr. Mustafa Kaçar, "Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi"nin, 2019'un Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edilmesinin ardından İÜ ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'yla birlikte düzenlenen sempozyum çerçevesinde açıldığını söyledi. Kaçar sergide, Fuat Sezgin'in ortaya çıkardığı bilim aletleriyle ilgili müzedeki objelerin bir kısmının yer aldığını ifade etti.

İÜ Rektörlük binasında hazırlanan iki serginin açılışı, Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı tarafından gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) ortaklığında düzenlenen "1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" kapsamında, "Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi" ile "Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi" açıldı.

- "800 yıllık İslam medeniyetinin ürünleri"

Sergide yer alan objelerin bilim ve gözlem araçları olduğunu vurgulayan Kaçar, şöyle devam etti:

"Buradaki objeler, İslam medeniyetinin 800 yıllık süresi boyunca İslam alimlerinin icat ettiği, keşfettiği veya geliştirdiği aletlerin günümüzdeki birer replikalarıdır. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde 800'den fazla obje var ancak bu sergiye yaklaşık 20'sini getirdik. Bunların her biri özel objeler. Bunlar, toplumun ihtiyaçlarına yönelik değişimlere uğramış, İslam bilim tarihinin, İslam alimlerinin büyüklüğünü göstermektedir."

Kaçar, sosyal ihtiyaçlara yönelik tasarlanan icatların, teorik ve uygulamada halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıldığını, bunların arasında yer alan gökyüzü gözlem aracı usturlabın önemini anlattı.

Serginin, sempozyum süresince 15 Haziran'a kadar gezilebileceğini ifade eden Kaçar, Gülhane Parkı'ndaki müzenin ise haftanın 7 günü ziyarete açık olduğunu bildirdi.

Kaçar, zaman ölçümü ile tıbbi müdahalelerin nasıl yapıldığını gösteren aletlerin replikalarının da yer aldığı sergide, El-Memun'un dünya haritasının bir örneğinin de bulunduğunu söyledi.