"1. Ümraniye Kitap Fuarı" açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesinin düzenlediği "1. Ümraniye Kitap Fuarı" Santral Meydanında açıldı. Açılışa fuarın onur konuğu Rasim Özdenören'in yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün ile çok sayıda kitapsever katıldı. Açılışta konuşan Özdenören, Ümraniye'de böyle bir kitap fuarının açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ümraniye adı üzerinde 'Ümran' İbn-i Haldun'un deyişiyle kültür şehri demektir. Kültür şehri ve aynı zamanda bayındırlık ürünlerinin bulunduğu yer. Böyle bir yerde kitap fuarının açılması adına layık bir faaliyetin temsilcisi oluyor." diye konuştu. Sadece kitabevlerinin değil, kitapların bile zor bulunduğu dönemlerden bugünlere geldiğini vurgulayan Özdenören, o günlerden bu günlere, kitap fuarlarının açıldığı bir güne gelmiş olmak gurur verici bir olay sayılması gerektiğini ifade etti.

Özdenören, kitapların bu günlerde bir hayli rakibi olduğunu aktararak, "Bilişim imkanlarının bunca gelişmiş olduğu bir dönemde kitabın hala rağbet görmesi ilerleme açısından Türkiye'nin bu işe ne denli önem verdiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı. Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da Ümraniye'de bir takım kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Kitap fuarı denilince, arkadaşlar bu sene yapalım diye ısrar ettiler. Ben de hiç yapılmadı sanırım bir eksikliğimiz olur mu diye düşündüm ama sonradan karar verdik ve de çok güzel oldu. Elinize kolunuza fikrinize sağlık." diye konuştu. Her ne kadar akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar binlerce kitap barındırabilse de kitapların yerini tutamayacağına dikkati çeken Yıldırım, "Onlarla bir şeyler okumaya çalışsak da mutlaka kitap sayfalarının kokusu ve bize kazandırdıkları bana göre hiç bir şeyle kıyaslanamaz. Onun için kitap fuarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Üstün ise Türkiye'de kitap çok okunmadığı yönündeki algının doğru olmadığını vurgulayarak, kitap basım rakamlarından bahsetti: