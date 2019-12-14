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“1. Ümraniye Kitap Fuarı” kapılarını ziyaretçilere açtı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 17:04 | Son Güncelleme

Anadolu’nun en büyük kitap fuarlarından olan 1.

Anadolu’nun en büyük kitap fuarlarından olan 1. Ümraniye Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Katılımın yoğun olduğu fuarda, duvara yapıştırılan kitap ve altına yazılan ‘Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez’ notu ile duvara yapıştırılan muz eserine gönderme yapıldı.
Ümraniye’de 80 yayınevinin katılımı ve 100 yazarın buluştuğu 1. Ümraniye Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Anadolu’nun en büyük kitap fuarlarından olan Ümraniye Kitap Fuarı’nın sloganı ise “Gelin Sizi Tanıştıralım” oldu.
Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen 1’inci Ümraniye Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan ve fuarın onur konuğu ünlü yazar Rasim Özdenören kesti.
Ümraniye Santral etkinlik alanında kurulan fuara vatandaşların büyük ilgisi olurken 7’den 70’e her yaştan kitapseverler adeta fuara akın etti. Kitap fuarının onur konuğu aynı zamanda 7 Güzel Adam’ın yaşayan efsane edebiyatçısı Rasim Özdenören yaptığı açıklamada, okuyucu ile buluşmanın heyecanı içinde olduğunu belirtirken, “Kitap fuarlarının sayısını mutlaka artırılmalı. Çocuklara erken yaşta kitap sevgisini aşılamak adına güzel bir hizmet” diye konuştu.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım göreve geldiği günden itibaren bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Fiziki şartları düzenlemede Fen İşlerinde Sosyal işlerde Kültür işlerinde vesaire bir takım işleri yapmak için başlangıç yaptık. Ama bu kitap fuarı denince arkadaşlar bu sene yapalım diye ısrar ettiler. Ben de hiç yapmadık, Ümraniye zannedersem daha önce de hiç yapmamıştı. Bir eksikliğimiz olur mu diye düşündüm sonradan karar verdim. Ekip arkadaşlarımız da mutlaka yapalım başkanım dediler yaptık. Ve de çok güzel olmuş elinize kolunuza ayağınıza sağlık arkadaşlarımı ayrıca tebrik ediyorum” dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde basında geniş yer alan duvara bantla yapıştırılmış muz eserine de fuarda atıf yapıldı. Fuarda duvara bantla yapıştırılan kitap ve altına yazılan ‘bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez’ notu ile katılımcılara mesaj verildi. Ayrıca fuar alanının olduğu sokaktaki aydınlatma direklerine çeşitli kitaplar asılarak fuara dikkat çekildi.
14 Aralık 2019 Cumartesi günden, 22 Aralık 2019 Pazar günleri arasında açık bulunacak olan fuar, belirlenen tarihler içerisinde, Ümraniye Santral etkinlik alanında 10.00 - 20.00 arasında açık bulunacak.

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