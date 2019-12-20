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1 yaşındaki Ammar bebek ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 yaşındaki Ammar bebek evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre ilçeye başlı Sahabiye mahallesi Fark sokakta meydana gelen olayda yabancı uyruklu Ammar Alcuma’nın hareketsiz olduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 yaşındaki Ammar bebek evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye başlı Sahabiye mahallesi Fark sokakta meydana gelen olayda yabancı uyruklu Ammar Alcuma’nın hareketsiz olduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ammar Alcuma’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Ammar Alcuma’nın cansız bedeni incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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