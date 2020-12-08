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1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

08.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da yer yatağında uyuyan 1 yaşındaki bebek, içerisinde yatak ve yorganın olduğu yüklüğün üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak can verdi.Olay, Çay ilçesi ilçeye bağlı Çayıryazı köyünde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da yer yatağında uyuyan 1 yaşındaki bebek, içerisinde yatak ve yorganın olduğu yüklüğün üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak can verdi.
Olay, Çay ilçesi ilçeye bağlı Çayıryazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan E.A, evinin oturma odasında bebeği M.A’yı yer yatağında uyuttu. İddiaya göre, daha sonra ev işleri uğraşmaya başlayan anne E.A., bir süre sonra odaya girdiğinde içerisinde yatak ve yorganların olduğu yüklüğün bebeğinin üzerine devrildiğini fark etti. Bebeğini hemen yatakların altından çıkarak anne M.A.’nın nefes almadığını fark edince 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz bebeğin öldüğünü tespit etti. Ardından bebeğin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

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