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1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

Samsun’da 1 yaşındaki bebeğin 5 adet taş bulunan safra kesesi kapalı ameliyatla alındı. Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) operasyonunu gerçekleştiren Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Kesedeki küçük taşlar çocuklar için risktir. Bu durum Samsun’da son 9 yılda sadece 61 hastada görüldü" dedi.

1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

Samsun’da yaşayan Rabia ve Mustafa Taşova çiftinin bebekleri Yılmaz Murat Taşova henüz iki aylıkken rutin muayeneleri sırasında safra kesesinde çamurlanma fark edildi. Çamurlanmadan sonra çeşitli hastanelere ve tedavi yöntemlerine başvuran aile sonrasında şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın’da buldu. Doktorun özellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile yaptığı ameliyatla bebeğin safra kesesiyle birlikte 5 milimetre uzunluğundaki 5 taş çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

'GECELERİ SANCILANMALARI VARDI'

Bebeğinin tedavi öncesi yaşadıkları hakkında bilgi veren anne Rabia Taşova, "Yaklaşık 2 aylıkken rutin muayeneleri yapılırken safra kesesinde çamur olduğu fark edildi. O muayeneden sonra biz gastroenterologlara gittik. Bir ilaç kullandık. İlaçtan sonra temizlediğinde taş olduğu fark edildi. Taşı temizlemek için ilaç tedavisine devam ettik ancak bir sonuç alamadık. Taşlar daha sonrasında büyüdü. 13 ayına kadar da yaklaşık 5 milimetrelik taşı olduğunu fark ettik. Bu süreçte geceleri sancılanmaları vardı. Huysuzluklar vardı. En son rahatsızlığın ilaç yöntemiyle bir çözüm bulamayacağını fark ettik. Alınmasının daha doğru bir karar olacağını düşünerek en sonunda Mithat hocamızı bulduk. Hocamız da bizimle aynı fikirdeydi. Taşların ileri dönemde Yılmaz Murat’a daha sıkıntı verebileceğini, rahatsızlığın belki karaciğerine zarar verebileceği noktaya gelebileceğini öngördük. Kapalı bir şekilde ameliyatı gerçekleşti. Şu anda mutlu bir şekilde hastaneden ayrılıyoruz" diye konuştu.

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Ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Hastamızın daha öncesinde safra kesesinde çamurlanma bulundu. Verilen ilaçlardan sonra çamurlanma geçmedi ve taşa dönüştü. Yapılan ultrasonda 5 milimetrelik 5 adet taşı vardı. Geceleri sancılanıp uyanıyor ve kusmaları oluyordu. Öncesinde gidilen merkezlerde ameliyat önerilmiş fakat yapılmamış. Hastanın ailesi bizi buldu. Yapılan değerlendirme sonucunda ameliyata karar verdik. Kapalı ameliyat şeklinde yapmayı planladık. 1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

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'9 YILDA 61 HASTADA GÖRÜLDÜ'

Çocuklarda safra kesesi taşının erişkinlere göre daha nadir olduğunu ifade eden Dr. Günaydın, "Ondokuz Mayıs Fakültesi Tıp Fakültesinde bulunan doktorlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde bu tür durum Samsun’da son 9 yılda 61 hastada görüldü. Çocuklarda safra kesesinde taş oluşumunun yüzde 20’sinin altında kan hastalıkları yatar. Yüzde 80 ise bilinmeyen bir safra taşı oluşumu var. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda yüzde 80’lik kısımdaki çocuklarda obezite, yoğun bakımda uzun süre kalmak, uzun süre antibiyotik kullanımı, fast food beslenmenin çocuklarda safra kesesinde taş oluşumunu etkilediği gözlemlendi. Hastamızın bilinmeyen bir taşlaşması var. Bütün yönlerden araştırdık lakin bir neden bulunamadı. Kesedeki küçük taşlar çocuklar için risktir. Çocuklarda safra kesesi taşı erişkinlere göre çok daha nadir görülen bir durumdur. Bu bilgi literatürle uyumludur. Çocuklarda safra kesesi oluşumu çok nadirdir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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