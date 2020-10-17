1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

Samsun’da yaşayan Rabia ve Mustafa Taşova çiftinin bebekleri Yılmaz Murat Taşova henüz iki aylıkken rutin muayeneleri sırasında safra kesesinde çamurlanma fark edildi. Çamurlanmadan sonra çeşitli hastanelere ve tedavi yöntemlerine başvuran aile sonrasında şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın’da buldu. Doktorun özellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile yaptığı ameliyatla bebeğin safra kesesiyle birlikte 5 milimetre uzunluğundaki 5 taş çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

'GECELERİ SANCILANMALARI VARDI'

Bebeğinin tedavi öncesi yaşadıkları hakkında bilgi veren anne Rabia Taşova, "Yaklaşık 2 aylıkken rutin muayeneleri yapılırken safra kesesinde çamur olduğu fark edildi. O muayeneden sonra biz gastroenterologlara gittik. Bir ilaç kullandık. İlaçtan sonra temizlediğinde taş olduğu fark edildi. Taşı temizlemek için ilaç tedavisine devam ettik ancak bir sonuç alamadık. Taşlar daha sonrasında büyüdü. 13 ayına kadar da yaklaşık 5 milimetrelik taşı olduğunu fark ettik. Bu süreçte geceleri sancılanmaları vardı. Huysuzluklar vardı. En son rahatsızlığın ilaç yöntemiyle bir çözüm bulamayacağını fark ettik. Alınmasının daha doğru bir karar olacağını düşünerek en sonunda Mithat hocamızı bulduk. Hocamız da bizimle aynı fikirdeydi. Taşların ileri dönemde Yılmaz Murat’a daha sıkıntı verebileceğini, rahatsızlığın belki karaciğerine zarar verebileceği noktaya gelebileceğini öngördük. Kapalı bir şekilde ameliyatı gerçekleşti. Şu anda mutlu bir şekilde hastaneden ayrılıyoruz" diye konuştu.