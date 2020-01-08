HABER
  4. 1 yaşındaki bebeğine su vermek için uyandı, alevlerden canlarını son anda kurtardı

1 yaşındaki bebeğine su vermek için uyandı, alevlerden canlarını son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, 31 Aralık gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Emine Çapan (23), eşi ve çocuğuyla ölümden döndü.

Diyarbakır’da, 31 Aralık gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Emine Çapan (23), eşi ve çocuğuyla ölümden döndü. Evdeki eşyaların tamamının yandığı, kiralık evden canlarını zor kurtaran Çapan ailesi, akrabalarının yanına geçerek yardım bekliyor.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde ikamet eden Çapan ailesinin kirada oturdukları evde 31 Aralık gecesi yangın çıktı. Yangının meydana geldiği sırada eşi ve çocuğuyla uykuda olan Emine Çapan, 1 yaşındaki oğlu Siraç’ın ağlaması ve ona su vermek için uyanması ile evlerinin yandığını gördü. O sırada eşinin dış kapıyı kırdığını ve balkondan atlayarak evden çıktıklarını belirten Çapan, yangını fark eden komşularının itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdiğini söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. İki yıllık evli olan çifttin bütün eşyaları yanarken, Emine Çapan, eşinin yevmiye ile çalıştığını ve bu şekilde yeni bir düzen kuramayacaklarını belirterek sokakta kalan bir yaşındaki çocuklarıyla yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

“Her yere başvuru yaptım, başvurularım reddedildi”
Emine Çapan, 31 Aralık gece saat 02.15 civarında bebeklerinin uyandığını su vermeye kalktığında mutfağa giderken alevleri fark ettiğini söyledi. Çapan, “Dış kapıyı kırıp dışarıya attık kendimizi. Eşim balkondan atladı. Ondan sonra polis, itfaiye ambulans derken yetişene kadar bütün her şeyim yanmıştı. Zaten hiç bir şeyi kurtaramadık. Her yere başvuru yaptım. Başvurularım reddedildi. Böyle sokakta kaldık, mağduruz. Ev sahibi evin yenilenmesini istiyor. Durumum yok, gücüm yok şuanda. Hiç bir şey yapamıyorum. Yeni bir eve geçmek istiyorum ama şuanda imkanım yok. Eşyalarım yandı, hiçbir şeyim kalmadı. İki yıllık evli bir bayanım. Çeyizlerim, neyim varsa hepsi yandı şuanda. Çocuğumla, eşimle beraber hepimiz sokaktayız, dışarıdayız. Eşim yevmiyecidir, ama yeni bir düzene ihtiyacımız var. Günlükle bize yetmiyor. Yetkililerden bize yardım elinin uzatılmasını istiyorum. Mağdurum, zor durumdayım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Çığ düşen bölgede kar geçit vermiyorÇığ düşen bölgede kar geçit vermiyor
Odun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attıOdun toplarken buldu, fotoğrafını çekip bilim adamlarına attı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Tam 240 adet...

Eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

2020 hac kurası! 2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.