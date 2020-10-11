HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuk 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 4.

Eskişehir’de 4. kattaki evinin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta meydana geldi. Evlerinden aşağı inerek ekmek yapmak isteyen anne Mihrican A., 7 yaşındaki oğlunu ve 1 yaşındaki küçük Hazal’ı üşümemeleri için evde bıraktı. Bunun üzerine iki kardeş balkona çıkarak oynamaya başladı. Hazal, camı olmayan ve yerine battaniye gerilen balkon kenarında oynarken bir anda aşağı düştü. Battaniye gerilen yerden beton zemine düşen küçük çocuk, hemen komşularının aracı ile Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Hazal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Aşağı düşen Hazal’ın ayakkabılarının görüntüsü ise yürekleri dağladı.
Olaya şahit olan Cafer Dal, “Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırıp uyarayım derken çocuk aşağı düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür dilediBakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Diğer Haberler
Mersin'de boş arazide patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Mersin'de boş arazide patlama!
Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı
Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı
Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi
Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de sahte alkol can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 10'a yükseldi
İzmir'de sahte alkol can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 10'a yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.