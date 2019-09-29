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1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu.

1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu. Yakalanan avcıya 23 bin 552 TL para cezası kesildi.
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerince Kemah’ın Akça Devlet Avlağı Güllübağ mevkiinde saat 14.30 sıralarında yapılan kontrol sırasında bir şahsın yivsiz tüfekle usulsüz avlanma ile 1 yaşında bir yaban keçisi vurduğu tespit edildi. Kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapılarak, 892 TL idari ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplam 23 bin 552 TL para cezası kesildi. DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, “İlimizde usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve av koruma ve kontrol ekiplerimizce gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyecektir” dedi.

1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu

1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu

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