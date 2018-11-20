HABER

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde içi dolu çamaşır sepetinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Suriye uyruklu Yezen Alev kurtarılamadı. Yezen'in acılı babası, kızının ceset torbasındaki cansız bedenini morga kucağında taşıdı.

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, Şanlıurfa'nın Akçakale'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli ailenin tek çocuğu Yezen Alev'in (1) üzerine, içi dolu çamaşır sepeti düştü. Bir süre nefes alamayan bebek, durumu fark eden ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yezen Alev'den bu sabah acı haber geldi. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kızını taşıyan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna gelen baba Mahmut Alev, minik Yezen'in ceset torbasındaki cansız bedenini kucağına alarak morga götürdü. Gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çeken Mahmut Alev, otopsi sonrası kızının cenazesini Akçakale'de toprağa vereceğini söyledi. (DHA)

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Antalya'da kasım güneşinde denize girdilerAntalya'da kasım güneşinde denize girdiler
Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldıAntalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yazen bebek Şanlıurfa Suriyeli

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.