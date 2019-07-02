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1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyninin bir kısmı, ensefalosel ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor.

1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyninin bir kısmı, ensefalosel ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor. Aile maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi ettiremediği çocukları için yetkililerden yardım bekliyor.
İkram ve Sevda Batır'ın bebekleri Yunus Emre 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin beyninin kafatasının dışında büyümesine sebep oldu. Yaşam savaşı veren Yunus Emre’nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi ise tedavi için yardım bekliyor. Yunus Emre ile birlikte 5 çocuğu olan baba İkram Batır, inşaat işçiliği yaptığını, Yunus Emre'nin hastalığı nedeniyle de düzenli çalışamadığını söyledi.
İnşaat işçiliğinden elde ettiği gelirin tedavi masraflarına yetmediğini de belirten İkram Batır, "Çocuğumu rapor için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüp orada heyete soktum. Ancak buradaki hastane çocuğuma yüzde 20 rapor verdi. Ben bu duruma itiraz ettim ve daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Bu hastane ise yüzde 90 rapor verdi. Ardından Van Bölge Hastanesi’ne götürdüm. Bu hastane ise 9'uncu aya gün verdi. Benim hastanelere gidip, gelecek param bile kalmadı. Artık çocuğumu hastaneye de götüremiyorum. Gözümüzün önünde gün geçtikçe eriyor. Çalmadığımız kapı kalmadı. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

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1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

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