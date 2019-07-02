HABER

1 yaşındaki Yunus Emre'nin yürek burkan dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyninin bir kısmı, ensefalosel ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyninin bir kısmı, ensefalosel ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor. Aile maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedavi ettiremediği çocukları için yetkililerden yardım bekliyor. İkram ve Sevda Batır'ın bebekleri Yunus Emre 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin beyninin kafatasının dışında büyümesine sebep oldu. Yaşam savaşı veren Yunus Emre’nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi ise tedavi için yardım bekliyor. Yunus Emre ile birlikte 5 çocuğu olan baba İkram Batır, inşaat işçiliği yaptığını, Yunus Emre'nin hastalığı nedeniyle de düzenli çalışamadığını söyledi. İnşaat işçiliğinden elde ettiği gelirin tedavi masraflarına yetmediğini de belirten İkram Batır, "Çocuğumu rapor için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüp orada heyete soktum. Ancak buradaki hastane çocuğuma yüzde 20 rapor verdi. Ben bu duruma itiraz ettim ve daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Bu hastane ise yüzde 90 rapor verdi. Ardından Van Bölge Hastanesi’ne götürdüm. Bu hastane ise 9'uncu aya gün verdi. Benim hastanelere gidip, gelecek param bile kalmadı. Artık çocuğumu hastaneye de götüremiyorum. Gözümüzün önünde gün geçtikçe eriyor. Çalmadığımız kapı kalmadı. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Dumansız yangınla biyoteknik mücadeleDumansız yangınla biyoteknik mücadele
Bu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyorBu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

649 terörist öldürüldü!

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Bir köprü daha kapatılıyor! Bu ayın ikinci yarısında...

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.