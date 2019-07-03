HABER

1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ensefalosel hastası 1 yaşındaki Yunus Emre'ye Bitlis Valiliği sahip çıktı.

1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ensefalosel hastası 1 yaşındaki Yunus Emre'ye Bitlis Valiliği sahip çıktı.
Sevda- İkram Batır çiftinin bebekleri Yunus Emre, 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin ailesini üzdü. Yaşam savaşı veren Yunus Emre'nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi de bebeklerini tedavi ettirmek için yardım çağrısında bulundu.
Bu çağrının gündeme getirmesi üzerine de Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın talimatıyla Adilcevaz Kaymakamlığı, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Adilcevaz Onkoloji Hastanesi hemen harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda ise Yunus Emre'nin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin yapılmasına karar verildi. Aile ile iletişeme geçildiği belirtilirken, yetkililer, Yunus Emre’nin hem tedavisinin yapılacağını hem de tedavi süresince ailenin yaşamış olduğu maddi sıkıntıların karşılanacağını söyledi.
Bu arada, inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası İkram Batır, Yunus Emre'nin haber olmasından sonra yurt dışından ve ülkenin birçok yerinden işadamları ve vatandaşların kendilerini aradığını ve bunun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını ifade etti. 1 yaşındaki bebeklerini tedvi edileceğini anlatan Batır şöyle konuştu:
"Yaşadığımız mağduriyetin haber yapılmasının ardından yurt içi ve yurt dışından duyarlı halkımız telefonla bize ulaşarak çocuğumuzun tedavisinin yapılması konusunda destek olmak istediklerini söyledi. Bugün yine sağ olsun Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar bize ulaşarak Vali Beyin talimatıyla bebeğimizle ilgileneceklerini söyledi. Allah devletimizden, işadamlarımızdan ve halkımızdan razı olsun. Haberin yapılmasıyla birlikte yaşadığımız mağduriyeti dile getiren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umudumuzu yitirmişken yeniden bir umut ışığı doğdu. Allah devletimizden ve herkesten razı olsun. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Adilcevaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına, İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar’a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’ın babası konuştuDanıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’ın babası konuştu
Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısıVan’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Piyasaların beklediği veri açıklandı

Piyasaların beklediği veri açıklandı

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

Canını kurtarmak isterken asfalta yapıştı!

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar istifa etti

AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.