1 yaşındaki Yunus Emre'ye devlet sahip çıktı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ensefalosel hastası 1 yaşındaki Yunus Emre'ye Bitlis Valiliği sahip çıktı.

Sevda- İkram Batır çiftinin bebekleri Yunus Emre, 1 yıl önce ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre'nin ailesini üzdü. Yaşam savaşı veren Yunus Emre'nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağında altışar parmak bulunuyor. Maddi güçlüklerle boğuşan Batır ailesi de bebeklerini tedavi ettirmek için yardım çağrısında bulundu.

Bu çağrının gündeme getirmesi üzerine de Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın talimatıyla Adilcevaz Kaymakamlığı, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve Adilcevaz Onkoloji Hastanesi hemen harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda ise Yunus Emre'nin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin yapılmasına karar verildi. Aile ile iletişeme geçildiği belirtilirken, yetkililer, Yunus Emre’nin hem tedavisinin yapılacağını hem de tedavi süresince ailenin yaşamış olduğu maddi sıkıntıların karşılanacağını söyledi.

Bu arada, inşaat işçiliği yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası İkram Batır, Yunus Emre'nin haber olmasından sonra yurt dışından ve ülkenin birçok yerinden işadamları ve vatandaşların kendilerini aradığını ve bunun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını ifade etti. 1 yaşındaki bebeklerini tedvi edileceğini anlatan Batır şöyle konuştu:

"Yaşadığımız mağduriyetin haber yapılmasının ardından yurt içi ve yurt dışından duyarlı halkımız telefonla bize ulaşarak çocuğumuzun tedavisinin yapılması konusunda destek olmak istediklerini söyledi. Bugün yine sağ olsun Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar bize ulaşarak Vali Beyin talimatıyla bebeğimizle ilgileneceklerini söyledi. Allah devletimizden, işadamlarımızdan ve halkımızdan razı olsun. Haberin yapılmasıyla birlikte yaşadığımız mağduriyeti dile getiren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umudumuzu yitirmişken yeniden bir umut ışığı doğdu. Allah devletimizden ve herkesten razı olsun. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Adilcevaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına, İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar’a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI



