1 yıl 8 ay hapisle aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu hükümlüsü E.D., polis tarafından kaldığı otelde yakalandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul adli makamları tarafından, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan E.D.'nin, ilçedeki bir otelde kaldığı belirlendi. Zanlı, polisin düzenlediği operasyonla oteldeki odasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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