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  4. '1 yıl boyunca aşk orucu tuttum!" Saba Tümer yakalandı, flaşlar patlayınca...

'1 yıl boyunca aşk orucu tuttum!" Saba Tümer yakalandı, flaşlar patlayınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 10:01
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Şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer aşk yorucuna girdiğini açıklamıştı. Tümer aşk orucunu bozdu. Gecelerde bir beyefendi ile görüntülenen Saba Tümer soruları yanıtsız bıraktı.

'1 yıl boyunca aşk orucu tuttum!" Saba Tümer yakalandı, flaşlar patlayınca...

Kahkahasıyla hafızalara kazınan Saba Tümer'in aşk hayatı da merak ediliyor. Bir süre önce 1 yıl boyunca aşk orucu tuttum' diyen Tümer bu ritüelin detaylarını açık açık anlatmıştı.

'EL ELE BİLE TUTUŞMADAN...'

Tümer; 'Herhangi bir şekilde ilişkiye girmeden, yakışlaşmadan, flörtleşmeden, el ele bile tutuşmadan bir sene aşk orucu yapıyorsun ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var. Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum' demişti.

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Saba Tümer aşk orucunu bozdu mu? Sunucu Saba Tümer, önceki akşam gizemli erkek arkadaşı ile Bebek’teki bir otelden çıkarken objektiflere takıldı.

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Posta'nın haberine gçöre, geceye Etiler’deki mekanda devam eden ikili, çıkışta tekrar birlikte görüntülendi. “Beyefendi yeni sevgiliniz mi?” sorusuna Tümer, kahkaha atıp “Teşekkür ederim” cevabını verdi.

Flaşlar patlayınca erkek arkadaşı panik yaptı. Saba Tümer ise rahat tavırları ile dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer
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