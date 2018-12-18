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1 yıl boyunca telefonunu bırakana 100 bin dolar verecekler!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

ABD'li içecek firması Vitamin Water oldukça ilginç bir test yapmaya karar verdi. Eğer doğru kişi olarak seçilirseniz ve bir sene boyunca hiçbir şekilde akıllı telefon ve tablet kullanmadığınızı kanıtlarsanız siz de 100 bin dolar ödül alabilirsiniz.

Ünlü içecek firması Vitaminwater, akıllı telefon ve tabletlerin insan hayatını nasıl etkilediğini kanıtlamak amacıyla oldukça sınırları zorlayan bir kampanyaya imza attı.

1 yıl boyunca telefon kullanmayana ödül verecekler

Firma seçtiği bir kişiye, 1 sene boyunca akıllı telefon ve tablet kullanmaması karşılığında tam 100 bin dolar (536 bin TL) para teklif ediyor.
Kampanya aslında basit görünse de sanıldığı kadar kolay değil.
Eğer yarışmaya katılmak istiyorsanız öncelikle firmayı ikna etmeniz şart.
Şayet seçilirseniz başkasının telefonu ve tabletine dahi bakamayacaksınız. İstenildiği zaman yalan testine girmek de firmanın bir diğer kuralı.
Ancak yine de firma kolaylık sağlaması amacıyla 1996 döneminden kalma bir telefon ile kişinin iletişim kurmasını sağlayacağını duyurdu. Eğer 6 ay içerisinde pes ederseniz 10 bin dolar (53 bin TL) alacağınızın da garantisini verdi.
Vitaminwater'ın marka sorumlusu Natalia Suarez, CNBC'ye yaptığı açıklamada "Telefonda zahmetsizce gezinmekten daha sıkıcı bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Bu yarışma da bu rutini değiştirmek ve 100.000 kazandırmak için bizce benzersiz bir fırsat" diyerek yarışmanın 'şaka olmadığını' vurguladı.
Haber ise sosyal medyada hızla yayıldı. Seçilen kişi olmak için #nophoneforayear hashtagi ile pek çok kişi yaratıcı paylaşımlarda bulundu.
Başvuruların 8 Ocak'a kadar alınacağı yarışmada seçilen kişi 22 Ocak tarihinde açıklanacak.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Vitamin Water akıllı telefon

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