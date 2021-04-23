1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti

Kentteki bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek üzere bir bankaya internet üzerinden başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Bunu kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Bunun üzerine hesaba gönderilen para, Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu. OKULA GİDECEKKEN CEZAEVİNE GİTTİ K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan Fırat, dolandırıcı değil, mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Fırat'ın şikayetçi olduğuna dair ifadeyi istedi. Ancak Emniyet Müdürlüğü, 'Fırat'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığını' belirten yazı gönderdi. Bunun üzerine Fırat suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan Fırat, bir süre sonra okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, cezaevine götürüldü.

ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ Öğretmenlikten de ihraç edilen Fırat, 1 yıl cezaevinde kaldı. Fırat ve avukatı Adnan Başkan, emniyetin mahkemeye "yok" dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başlayan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu. EMNİYET İKİNCİ MAHKEMEYE 'ŞİKAYETÇİ OLDU' DEDİ Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bu yazı üzerine Fırat, daha önce hapis cezası aldığı aynı konuda beraat etti. Mahkemede gözyaşlarına boğulan Fırat, şimdi çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ve öğrencilerine kavuşmak istiyor. 'HAKİM VE SAVCI YÜZÜ GÖRMEDEN CEZA ALDIM' İnternetten kredi başvurusu yaparken dolandırıldığını söyleyen Özgür Fırat, "Beni bankadan aradıklarını söyleyerek kandırdılar ve kredi çıkarmak için hesabıma para geleceğini söylediler. 2-3 gün sonra bankadan aradılar ve hesabımla ilgili şikayet olduğunu söylediler. O an dolandırıldığımı anladım ve hesabımı kapatarak, polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Aradan 3 yıl geçti. Eskişehir'de benim adıma dava açılıyor. Mahkemenin yazdığı yazıya emniyet 'suç duyurusunda bulunmadı' diye cevap veriyor. Hakim ve savcı yüzü görmeden 3 yıl 4 ay ceza aldım" dedi.