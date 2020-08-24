1 yıl önünden ayrılmadı, hastane tarafından işe alındı

İşiniz ne kadar zor ya da sıkıcı olursa olsun iyi bir iş arkadaşı işinizi daha huzurlu bir hale getirebilir. İletişim kurabilen, şakalaşan bir iş arkadaşı çalışma ortamını eğlenceli bir yere dönüştürebilir. Peki ya bu iş arkadaşı bir kedi olursa? Evet, kediler Avustralya Richmond’daki Epworth Hastanesi’nde işe alınıyor.

Elwood, Epworth Hastane’inin düzeninden sorumlu güvenlik görevlisi olarak işe alındı.

KEDİLER İNSANLARIN İŞLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI

Elwood, Avustralya’da Melbourne şehrinde bulunan Epworth Hastanesi’nin ana girişinde yaşıyordu. Hastanede patolog olan Chantel Trollip, Elwood’un bir yıldır her gün hastaneye geldiğini ve günün büyük bir kısmını güvenlik masasının önünde geçirdiğini söyledi.

Bir gün işe gelen Dr. Trollip, Elwood’un boynunda bir tasma fark etti. Tasmayı daha yakından inceleyen ve Elwood’un gübenlik ekibinin bir parçası olarak işe alındığını fark eden Trollip “Tasmasındaki kimlik kartını ilk kez Haziran ayında fark ettim. O gün kendimi üzgün hissediyordum, ama kimlik kartını görmek tüm ruh halimi değiştirdi. Elwood’u ilk gördüğümde tasması yoktu. Onun bir sokak kedisi olduğunu düşündüm. Sonra birisi ona kartlı bir tasma ve etiket taktı. Şimdi son zamanlarda Elwood’un kendi kimlik kartı var. Artık gerçek bir personel rozeti takıyor” dedi.