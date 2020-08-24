1 yıl önünden ayrılmadı, hastane tarafından işe alındı

İşiniz ne kadar zor ya da sıkıcı olursa olsun iyi bir iş arkadaşı işinizi daha huzurlu bir hale getirebilir. İletişim kurabilen, şakalaşan bir iş arkadaşı çalışma ortamını eğlenceli bir yere dönüştürebilir. Peki ya bu iş arkadaşı bir kedi olursa? Evet, kediler Avustralya Richmond’daki Epworth Hastanesi’nde işe alınıyor.
Elwood, Epworth Hastane’inin düzeninden sorumlu güvenlik görevlisi olarak işe alındı.
Elwood, Avustralya’da Melbourne şehrinde bulunan Epworth Hastanesi’nin ana girişinde yaşıyordu. Hastanede patolog olan Chantel Trollip, Elwood’un bir yıldır her gün hastaneye geldiğini ve günün büyük bir kısmını güvenlik masasının önünde geçirdiğini söyledi.
Bir gün işe gelen Dr. Trollip, Elwood’un boynunda bir tasma fark etti. Tasmayı daha yakından inceleyen ve Elwood’un gübenlik ekibinin bir parçası olarak işe alındığını fark eden Trollip “Tasmasındaki kimlik kartını ilk kez Haziran ayında fark ettim. O gün kendimi üzgün hissediyordum, ama kimlik kartını görmek tüm ruh halimi değiştirdi. Elwood’u ilk gördüğümde tasması yoktu. Onun bir sokak kedisi olduğunu düşündüm. Sonra birisi ona kartlı bir tasma ve etiket taktı. Şimdi son zamanlarda Elwood’un kendi kimlik kartı var. Artık gerçek bir personel rozeti takıyor” dedi.
Elwood’un hastane güvenliğini sağlamak konusundaki yeteneği ona güvenlik görevlisi işi kazandırdı. Tebrikler Elwood! Elwood’un artık günlük rutininde iki önemli görevi var; kapıyı güvence altına almak, evcil hayvan vergisi olmadan kimsenin girmediğinden emin olmak ve güneşte tembellik etmek.
Elwood’u tanımlayan Trollip “Sevgi dolu ve arkadaş canlısı. Okşanmayı seviyor. Ancak okşanma işini kısa tutmayı ve hareket etmeyi seviyor. Ne de olsa işi gereği gelen giden herkesin kontrol edildiğinden emin olması gerekiyor” dedi.
Yakın zamana kadar kimse Elwood’un nereden geldiğini tam olarak bilmiyordu. Başıboş bir sokak hayvanı olduğu düşünülen Elwood’un ailesi ve Jake adlı erkek kardeşiyle yolun karşısında yaşadığı ortaya çıktı. Trollip, Elwood’un hastanenin içine girmeyi hiç denemediğini ve otomatik kapıları açamayacak kadar küçük olduğunu söyledi.
Artık güvenlik ekibinin bir parçası olduğuna göre Elwood’un engellemek zorunda kaldığı herhangi bir suç faaliyeti oldu mu? Trollip bu soruya “Sanırım potansiyel suçlular onu gördüğünde tatlılığından etkileniyor. Tatlı, cıvıltılı bir miyavlaması var. Kötü planları olan biri bile o sesi duyduğunda planlarını otomatik olarak değiştirecektir. Elwood’un çalışma yöntemi bu” dedi.
Epworth Hastanesi, kedi istihdam eden ilk yer değil. Brezilya’da bir avukatlık ofisi başıboş bir kedi olarak şikayet edilen Leon’u işe almıştı. Ondan kurtulmak yerine işe alınan Leo artık bir avukat.
İnsanlar Elwood’un işe alınması hakkında şunları söyledi;
“Tüm şirketler ve hastaneler lütfen sokak hayvanlarını işe alın. Evsiz sokak hayvanı kalmasın.”
“Bayıldım. Elwood hastanedeki gergin ortamı azaltacaktır. Harika bir iş Elwood.”