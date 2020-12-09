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1 yılda 12 kez soyulan esnaf, iş yerini taşıdı

09.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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1 yılda 12 kez soyulan esnaf, iş yerini taşıdı

Kayseri'de Bünyamin Yerli (33), inşaat malzemeleri sattığı iş yerini, 1 yıl içinde 12 kez soyulması nedeniyle başka bir yere taşıdı. Yerli, "Soyguna engel olmak isteyen çevre bina sakinleri hırsızlar tarafından tehdit edildi. Güvenlik kameralarından izlediğimde çok rahat davranıyorlar. Kendi ürünleri gibi araçlarına yüklüyorlar. Yaklaşık 20 bin lira kadar maddi kaybım söz konusu. Hırsızla karşılaşıp, başımın belaya girmemesi için çareyi işyerini taşımakla buldum" dedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı mahallesindeki inşaat kalıp ve ekipmanları üzerine deposu bulunan Bünyamin Yerli'ye ait işyeri, iddiaya göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda 12 defa soyuldu. Bazı hırsızlıklar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin aldıkları kalıp, matkap ve diğer malzemeleri el arabası, at arabası ve kamyonetlere yükleyerek kaçtığı görüldü. Çaldıkları malzemeleri el arabası ile götürmeye çalışan şüphelinin, kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi bıçakla tehdit etmesi de görüntüye yansıdı. Polis, şüphelilerden bazılarını yakalarken, bazılarını arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan Bünyamin Yerli, yaşanan hırsızlık olaylarının üzerine iş yerini başka bir yere taşıdı. Bünyamin Yerli, "Kayabaşı mahallesinde bulunan depom bir yıl içinde 12 defa soyuldu. Soyguna engel olmak isteyen çevre bina sakinleri hırsızlar tarafından tehdit edildi. Güvenlik kameralarından izlediğimde çok rahat davranıyorlar. Kendi ürünleri gibi araçlarına yüklüyorlar. Yaklaşık 20 bin lira kadar maddi kaybım söz konusu. Hırsızla karşılaşıp, başımın belaya girmemesi için çareyi işyerini taşımakla buldum. Hırsızların yakalanması ve adalete hesap vermesini istiyorum" dedi.

DHA

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