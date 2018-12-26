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1 yılda 200 diyabet hastasına penis protezi hakkında bilgi verildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 13:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Diyabetli ve Kronik Hastalıklar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, son bir yıl içerisinde 200 diyabet hastasının penis protezi hakkında kendilerinden bilgi aldığını söyledi.

1 yılda 200 diyabet hastasına penis protezi hakkında bilgi verildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Diyabetli ve Kronik Hastalıklar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, son bir yıl içerisinde 200 diyabet hastasının penis protezi hakkında kendilerinden bilgi aldığını söyledi.
Diyabetli ve Kronik Hastalıklar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, diyabet hastalarının en büyük problemlerinden birinin de cinsel yaşamlarındaki sorun olduğunu söyledi. 4 bin 700 üyelerinin olduğunu, diyabet hastalarından bu konuda sıkça sorular aldıklarını ifade eden Terzioğlu, penis protezinin hastalara ücretsiz takıldığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda çalışması olduğunu söyleyen Çetin Terzioğlu, "Diyabet hastalarına veya belli bir yaş grubundaki insanlara halk arasında 'mutluluk çubuğu' olarak adlandırılan penis protezi hastanelerde operasyonla takılıyor. Yalnız bizim diyabet hastalarının bilmediği bir konuyu ben aydınlatmak istiyorum. Penis protezler bilindiği gibi üç parçaya ayrılır. Tekli, ikili veya üçlü protezler olarak değerlendiriliyor. Tekli penis protez, ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından takılıyor. İkili ve üçlü ise ücretli takılıyor. Bunu bilmeyen diyabet hastalarımızın bilgi sahibi olması için bunu anlatıyoruz" dedi.
Son bir yıl içerisinde başvuran 200 diyabet hastasının penis protezi hakkında bilgi aldığını ve kendilerini hastanelere yönlendiklerini kaydeden Terzioğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde cerrahi operasyonların başarı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

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