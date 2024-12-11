1 yılda 28 kilo vermişti! Elçin Afacan'ın yeni adresi belli oldu

Bir Aile Hikayesi, Sen Çal Kapımı, Seni Kalbime Sakladım ve Çöp Adam gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Elçin Afacan son olarak Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde ortaya çıkmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Dizideki hikayesi uzun sürmeyen Elçin Afacan'ın yeni adresi belli oldu. Elçin Afacan; Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Melisa Doğu ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimleri buluşturan “Yeni Bir Gün” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağrı Bayrak’ın yöneteceği Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı dizide Nehir’in (Ezgi Mola) kız kardeşi Melike’ye hayat verecek.

1 YILDA TAM 28 KİLO...

Elçin Afacan bir yılda tam 28 kilo vererek adından söz ettirmeyi başarmıştı. Ünlü isim şekeri ve gluteni hayatından çıkardığını, egzersizlere ağırlık verdiğini söylemişti.

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan ünlü isim fazla kilolarını bu şekilde verdiğini anlatmıştı.