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1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ali Özgüzel (33), diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verip, 98 kiloya indi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ali Özgüzel (33), diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verip, 98 kiloya indi. Eski kıyafetleri artık bol gelen Özgüzel, "Yeniden doğmuş gibiyim. Hayata bakış açım bile değişti" dedi.

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Ali Özgüzel bir yıl önce hayatını değiştirecek bir karar aldı. 140 kilo olan Özgüzel, önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflamaya karar verdi ancak bu fikirden vazgeçip, diyete ve spora başladı, 1 yılda 42 kilo verdi. Bir yıl önce hayatında bir dönüm noktası yaşadığını dile getiren Ali Özgüzel, "Lise yıllarından sonra düzensiz beslenme ve yoğun iş hayatı nedeniyle yıllar içerisinde kilo aldım. Zaman zaman diyet uygulayarak belirli kilolar verdim ama iş temposu nedeniyle yeniden kilo aldım. Geçen yıl ocak ayında fazla kilolarımdam kurtulmaya karar verdim. İlk olarak bir salona yazılarak düzenli spor yapmaya başladım. Daha sonra hayatımdan un, tuz ve şeker olarak bilinen üç beyazı çıkarıp, beslenme düzenimi değiştirdim. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. İlk zamanlar alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da zamanla alıştım. Bir yıl içerisinde 140 kilodan 98 kiloya düştüm. Hedefim toplam 50 kilo vermek. Bunun için de sporumu ve diyetimi ihmal etmiyorum" dedi.

'ARKADAŞLARIM, 'MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI MI OLDUN' DİYE SORDULAR'

Kendisini zaman zaman ödüllendirdiğini de ifade eden Özgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftanın bir günü, sadece bir öğünde o gün canım ne isterse onu yedim. Tabii ki abartmadan. Kilo vermemde en büyük destekçim ailem oldu. Her zaman desteklediler. Spor hocamın da desteğiyle vücudumda herhangi sarkma olmadan sporla sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım, 'Mide küçültme ameliyatı mı oldun' diye sordular. Onları inandıramadım ya da inanmak istemediler. Tamamen spor ve diyet ile zayıfladım. Ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarım vardı, onlardan bile kurtulmayı başardım. Hayata bakış açım değişti. Çalışırken artık daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."

Diyete devam edeceğini belirten Özgüzel, kilo verdiği için eski kıyafetlerinin artık bol geldiğini vurgulayarak, gardrobunu yenilemek zorunda kaldığını söyledi.

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