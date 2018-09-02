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1 yıldır bitirilemeyen yol (havadan görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL DHA Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yaklaşık 1 yıldır bitirilemeyen 1,5 kilometrelik yol çalışması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL DHA Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yaklaşık 1 yıldır bitirilemeyen 1,5 kilometrelik yol çalışması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından 4 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı yolda araçlar güçlükle ilerlerken, yol kenarlarında inekler otluyor. BİTMEYEN YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDE İNEKLER OTLUYOR 1.Cadde üzerinde yaklaşık 1 yıl l önce yol genişletme çalışması başlatıldı. 6 ayda biteceği söylenilen çalışmalarda önce bölgenin alt yapıları yapılmaya başlandı. Ancak çok ağır gittiği öğrenilen çalışmalarda alt yapı çalışmaları ancak 4 ay önce tamamlanabildi. Daha sonra yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümde çalışmalar tamamen durdu. Yarısı asfalt yarısı toprak olan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Bazı bölümlerinde ineklerin otladığı yoldaki durum ise çevreden oturanların tepkisine neden oluyor. MAHALLE SAKİNLERİ DERTLİ Mahalle sakinlerinden Fuat Polat " Arabalar takır tukur gidiyor. Bu yol tamamen bozuk. Yol genişlemesi olacaktı. Hiçbir şey yapmadılar. 1 yıldır bu yol böyle. Önce çalışma yaptılar, hatta taksi durağı yapacaklardı, sonra vazgeçtiler. Bir çok ağaç kestiler, ama bugüne kadar hiç bir şey bitmedi. " dedi. Bir başka mahalle sakini Fatma Kolbay ise "Çalışmalar başladığında, 6 ayda bitecek dendi. Ama hâlâ devam ediyor. Buradan geçmemeye çalışıyoruz. Alternatif yolları kullanıyoruz. bekliyoruz bakalım ne zaman bitecek." diye konuştu. Diğer çevre sakinleri de 1 yıldır süren çalışmalar sırasında asırlık onlarca ağaç kesildiğini, bozuk kalan yol yüzünden otomobillerinin sık sık arıza yaptığını iddia ettiler.

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