1 yıldır bitirilemeyen yol (havadan görüntülerle) (2)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL DHA Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yaklaşık 1 yıldır bitirilemeyen 1,5 kilometrelik yol çalışması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından 4 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı yolda araçlar güçlükle ilerlerken, yol kenarlarında inekler otluyor. BİTMEYEN YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDE İNEKLER OTLUYOR 1.Cadde üzerinde yaklaşık 1 yıl l önce yol genişletme çalışması başlatıldı. 6 ayda biteceği söylenilen çalışmalarda önce bölgenin alt yapıları yapılmaya başlandı. Ancak çok ağır gittiği öğrenilen çalışmalarda alt yapı çalışmaları ancak 4 ay önce tamamlanabildi. Daha sonra yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümde çalışmalar tamamen durdu. Yarısı asfalt yarısı toprak olan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Bazı bölümlerinde ineklerin otladığı yoldaki durum ise çevreden oturanların tepkisine neden oluyor. MAHALLE SAKİNLERİ DERTLİ Mahalle sakinlerinden Fuat Polat " Arabalar takır tukur gidiyor. Bu yol tamamen bozuk. Yol genişlemesi olacaktı. Hiçbir şey yapmadılar. 1 yıldır bu yol böyle. Önce çalışma yaptılar, hatta taksi durağı yapacaklardı, sonra vazgeçtiler. Bir çok ağaç kestiler, ama bugüne kadar hiç bir şey bitmedi. " dedi. Bir başka mahalle sakini Fatma Kolbay ise "Çalışmalar başladığında, 6 ayda bitecek dendi. Ama hâlâ devam ediyor. Buradan geçmemeye çalışıyoruz. Alternatif yolları kullanıyoruz. bekliyoruz bakalım ne zaman bitecek." diye konuştu. Diğer çevre sakinleri de 1 yıldır süren çalışmalar sırasında asırlık onlarca ağaç kesildiğini, bozuk kalan yol yüzünden otomobillerinin sık sık arıza yaptığını iddia ettiler.
Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Şam yakınlarındaki hava üssünde patlama sesleri
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum