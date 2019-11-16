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1 yıldır firar olan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de çeşitli suçlardan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından bu yana firar olan kadın, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme’ suçları ile Kayseri’nin Sarıoğlan, Incesu, Özvatan ilçeleri ve Konya, Nevşehir, Çorum-Alaca’da gerçekleştirmiş olduğu ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin mahkemelerinde de yapılan yargılama sonucu hapis cezaları bulunan ve toplamda 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Gülizar P.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

1 yıldır firar olan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri’de çeşitli suçlardan 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından bu yana firar olan kadın, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme’ suçları ile Kayseri’nin Sarıoğlan, Incesu, Özvatan ilçeleri ve Konya, Nevşehir, Çorum-Alaca’da gerçekleştirmiş olduğu ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin mahkemelerinde de yapılan yargılama sonucu hapis cezaları bulunan ve toplamda 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Gülizar P.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Hoca Ahmet Yesevi mahallesi Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde bir dairede olduğunu belirleyen polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda Gülizar P.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Gülizar P., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

1 yıldır firar olan ve hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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