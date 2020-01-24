HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni

1 yıldır kayıp olan Buse için gözü yaşlı anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde 1 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için ailesi pişi dağıtıp dua okuttu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 1 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için ailesi pişi dağıtıp dua okuttu. Öğrencileriyle birlikte acılı aileyi ziyaret eden Buse’nin sınıf öğretmeni Emine Kerkit gözyaşları içinde kayıp öğrencisini anlattı. Buse Acar’ın Öğretmenler Günü’nde şiir okuduğu öğretmeni olarak tanınan Emine Kerkit, "Bulunmaması, belki de Yaradan tarafından bizim umut ışığımızın devam etmesi içindir. Çünkü bulunduğu zaman belki de bütün ümitler bitecek, ‘Buse artık yok’ diyeceğiz. Busemiz sadece kayıp” diye konuştu.
Kemer’de 1 yıl önce hortum felaketinde kaybolmasının ardından bulunması muhtemel her yerde aranan Kader Buse Acar (20) için, yakınında hortuma kapıldığı Kemer Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde ve Kuzdere Mahallesi’ndeki evinde dua okundu. Sanayi Camii’nde Buse için okunan duanın ve kılınan cuma namazının ardından cemaate ve sanayi esnafına pişi dağıtıldı. Cuma namazını Sanayi Camii’nde kılan Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, devletin elindeki bütün imkanlarla aranmasına rağmen Buse’nin bulunamadığını ancak yeni bilgilerin ve ailenin taleplerinin değerlendirildiğini söyledi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Buse’nin bulunamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Topaloğlu, Buse’nin isminin daha önce bir caddeye verildiğini, önümüzdeki günlerde de bir parka verilmesini düşündüklerini ifade ederek, “Kızımızın anısını yaşatacağız” şeklinde konuştu.
Acar ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş duaya katılmak için Küçük Sanayi Sitesi’ne gelirken, Buse’nin üniversite öncesinde okuduğu Kumluca Kız Meslek Lisesindeki sınıf öğretmeni Emine Kerkit de öğrencileriyle birlikte önce baba Ahmet Acar’ı ziyaret etti, daha sonra Acar ailesinin evlerindeki dua merasimine katıldı.
Emine Kerkit, baba Ahmet Acar’ı ziyareti sırasında İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Kader Buse Acar’ın çok özel bir insan ve çok sevilen bir öğrenci olduğunu anlatan Kerkit, “Buse, okuduğu sürpriz şiirle okulu inletti ve beni okulun en kıskanılan öğretmeni haline getirdi. Bizim için çok kıymetliydi. Bulunmaması, belki de Yaradan tarafından bizim umut ışığımızın devam etmesi içindir. Çünkü bulunduğu zaman belki de bütün ümitler bitecek, ‘Buse artık yok’ diyeceğiz. Allah içimizdeki bu ümidi taşıyalım diye buldurmuyor olabilir. Hiçbirimiz ona öldü demiyoruz, diyemiyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2)Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2)
Bodrum yangınında tavuklar telef olduBodrum yangınında tavuklar telef oldu
Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, su kanalına atmak isterken yakalandı

Cesedini sürüklerken fark edildi!

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merkel görüşmesi sona erdi

İstanbul'da kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.