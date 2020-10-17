1 yıldır ormanda yaşıyordu! Buldan çetesinin lideri tutuklandı

Örgüt kurarak yurt genelinde araba alım satımlarında dolandırıcılık yapılıp haksız kazanç elde edilmesi olayıyla ilgili bir süredir emniyet ve jandarma ekipleri bir süredir şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 yıldır firari olarak aranan çete lideri E.K.’nin (35) Buldan ilçesinde ormanlık alanda yaşadığı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından belirlendi.

'88 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR'

İddialara göre, E.K.’nin liderliğini yaptığı çeteye aracını sattığını sanan dolandırıcılık olayının Manisa’daki mağdurlarından Zekai Yılmaz, adaletin tecelli ettiğini belirtti. Yılmaz, “Bugün çete lideri, Buldan Adliyesinde ifade vermek üzere savcının karşısına çıkarıldı. Bunlar normalde 88 kişiyi dolandırdı. Biz de bu çete yüzünden mağdur olan 56 üyesinden biriyiz. Devletimiz, inşallah bizim mağduriyetimizi giderecektir. Bunlar da hak ettiği cezayı alacaktır. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

(İHA)

