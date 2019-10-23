"1. Yılında 2023 Eğitim Vizyonu: Hedefler ve Gerçekler" paneli

İSTANBUL (AA) - Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Figen Fidan, dernek olarak amaçlarının sahada olan bitenden merkezi haberdar ederek, uzmanlardan ve sivil toplum temsilcilerinden geri bildirimler alarak, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin amacına ulaşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Öncü Okul Yöneticileri Derneğince Sabahattin Zaim Üniversitesinde "1. Yılında 2023 Eğitim Vizyonu: Hedefler ve Gerçekler" konulu panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Fidan, 23 Ekim 2018'de kamuoyuna açıklanan "Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu" belgesinin birinci yılında gelinen noktayı ele almak için düzenlenen çalışmanın eğitim camiasına büyük katkı sunacağına inandıklarını söyledi. Fidan, derneklerinin okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek, okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak, okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak, okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla okul yöneticileri tarafından 17 Mayıs 2016'da kurulduğunu söyledi.

Okul yöneticileri olarak, 2023 Vizyon Belgesini birebir uyguladıklarını dile getiren Fidan, "Dernek olarak amacımız, sahada olan bitenden merkezi haberdar etmek, uzmanlardan ve sivil toplum temsilcilerinden geri bildirimler alarak 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin amacına başarılı bir biçimde ulaşabilmesi için destek olmak. Bu amaçla sendika temsilcilerini, sivil toplum temsilcilerini, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmeye çalıştık. Umuyoruz ki bugün bu panelde tartışılanlar bakanlığımıza ışık tutacak, kamuoyuna süreçle ilgili bir izleme fırsatı verecek." diye konuştu. Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı İlhami Eren ise 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya konulan hedeflere bir eğitimci olarak olumlu baktığını belirterek, "Amerika ve Fillandiya başta olmak üzere birçok ülkü dolaştım, eğitim sistemlerini inceledim. Eğitim modelinin sık sık değiştirilmesi sisteme bir yük getiriyor. Bu gün burada olmamızın amacı da bu. Bu panelle gelen uzmanlarla bu sorunları tartışacağız. Umarım gerekli mercilerde bizi duyan ve çözüm için istişareye geçerler." değerlendirmesinde bulundu.