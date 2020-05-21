1 yıllık hasret sona erdi: WhatsApp QR kod desteğine sonunda kavuştu!

WhatsApp QR kod desteğini yaklaşık olarak 1 yıl önce ortaya çıkartmıştı. Ancak 1 yıl bu süreçte WhatsApp'tan QR kod desteğine dair herhangi bir ses çıkmadı. Ünlü sosyal medya uygulaması, bugün ise o sessizliğini bozdu.

WHATSAPP QR KOD DESTEĞİ ALDI

iOS WhatsApp beta 2.20.60.27 sürümü, 1 yıllık aradan sonra çok önemli bir güncelleme alarak QR kod desteğini uygulamasına ekledi. Bu destek sayesinde WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını paylaşmalarına gerek kalmayacak zira WhatsApp insanların daha kolay iletişime geçebilmesi için Snapchat benzeri bir sisteme geçecek.

SNAPCHAT'İN ÖZELLİĞİ WHATSAPP'A GELECEK

Snapchat QR kod'lar ile insanların birbirlerini eklemesine izin veriyordu. Aynısı WhatsApp'ta da yaşanacak. WhatsApp kullanıcıları, ayarlar menüsünde kullanıcı isimlerinin hemen yanında gözüken QR kod simgesine tıklayarak QR kodlarını başkalarıyla paylaşabilecek. Bu QR kodu okutan diğer kişiler, WhatsApp üzerinden sohbet açabilecek, yani bir nevi kişiyi WhatsApp üzerinden eklemiş olacak. Böylece telefon numarası söylemeye gerek kalmayacak. Üstelik WhatsApp bunu sadece uygulaması üzerinden de yapmayacak.