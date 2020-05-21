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1 yıllık hasret sona erdi: WhatsApp QR kod desteğine sonunda kavuştu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

WhatsApp, 1 yıldır beklenen özelliğini sonunda WhatsApp'a ekledi. WhatsApp Beta 2.20.60.27 sürümüyle birlikte WhatsApp QR kod desteği sağlamaya başladı. Fakat WhatsApp'ın sunduğu QR kod desteğinin kullanım amacı oldukça farklı.

1 yıllık hasret sona erdi: WhatsApp QR kod desteğine sonunda kavuştu!

WhatsApp QR kod desteğini yaklaşık olarak 1 yıl önce ortaya çıkartmıştı. Ancak 1 yıl bu süreçte WhatsApp'tan QR kod desteğine dair herhangi bir ses çıkmadı. Ünlü sosyal medya uygulaması, bugün ise o sessizliğini bozdu.

WHATSAPP QR KOD DESTEĞİ ALDI

iOS WhatsApp beta 2.20.60.27 sürümü, 1 yıllık aradan sonra çok önemli bir güncelleme alarak QR kod desteğini uygulamasına ekledi. Bu destek sayesinde WhatsApp kullanıcılarının telefon numaralarını paylaşmalarına gerek kalmayacak zira WhatsApp insanların daha kolay iletişime geçebilmesi için Snapchat benzeri bir sisteme geçecek.

SNAPCHAT'İN ÖZELLİĞİ WHATSAPP'A GELECEK

Snapchat QR kod'lar ile insanların birbirlerini eklemesine izin veriyordu. Aynısı WhatsApp'ta da yaşanacak. WhatsApp kullanıcıları, ayarlar menüsünde kullanıcı isimlerinin hemen yanında gözüken QR kod simgesine tıklayarak QR kodlarını başkalarıyla paylaşabilecek. Bu QR kodu okutan diğer kişiler, WhatsApp üzerinden sohbet açabilecek, yani bir nevi kişiyi WhatsApp üzerinden eklemiş olacak. Böylece telefon numarası söylemeye gerek kalmayacak. Üstelik WhatsApp bunu sadece uygulaması üzerinden de yapmayacak.

WhatsApp QR kod

UYGULAMAYA GİRMEYE GEREK YOK

WhatsApp ana sayfadaki simgesi üzerinden de QR kod paylaşımı yapmaya izin verecek. WhatsApp simgesine uzun bir şekilde basılı tutan kullanıcılar, QR kod seçeneğinden diğer kullanıcılarla rahatça QR kodlarını paylaşabilecek. Bu sayede uygulamaya giriş yapmaya gerek kalmayacak.

WHATSAPP QR KOD DESTEĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp QR kod desteği şimdilik WhatsApp iOS beta sürümünde test ediliyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından QR kod özelliğinin WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamalarına eklenmesi öngörülüyor.

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