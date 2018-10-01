Zonguldak Valiliği öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) iş birliği ve Zonguldak Dernekleri Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen "1. Zonguldak Kitap Fuarı" başladı.
Bazı şirketlerin sponsor olarak katkıda bulunduğu fuarın açılışı, Zonguldak BEÜ Merkez Kampüsü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, açış konuşmasında, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Başlangıçların çok önemli olduğunu vurgulayan Çınar, "Törenler, 'hayatı etkin kılma teknikleri' diye bilinir. Fuarlar da törenlerin bir parçası, vitrine çıkma, bir şeyin önemini herkesin algılarına etki edecek seviyede bir çalışma yapmak demektir. Dolayısıyla bu tören ve fuar çok önemli." diye konuştu.
Çınar, bir toplumun kitapsız düşünülemeyeceğini anlatarak, şöyle devam etti:
"İnsanlar, medeniyetler, her şey birikimlerini kitap üzerinde yaparlar. Gelişimlerini onun sayesinde yaparlar ve bütün medeniyetler aktarımlarını büyük oranda kitaplar üzerinden yapar. Bizim fuar vesilesiyle bunları her yerde ilan ederek şehrimize duyurursak bu gayretimizin sebebi anlaşılmış olur. İnsanlarda da kitabın önemine dair bir duyarlılığı yaratmış oluruz. Cenab-ı Allah bile peygamberler aracılığıyla bizlere kitap göndermiş. Kitap budur ve bu kadar önemlidir. Kitapsız olmaz."
- Fuar, 7 Ekim'e kadar açık kalacak
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da kitapların önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Son yıllarda kitapların hem niceliği hem de niteliği değişiyor. e-kitaplardan başlayarak artık kitabın formatı değişmeye başladı. Buna bağlı ve zorlayan olarak da okuyucu kitlemiz özellikle genç okuyucularımız kitap konusunda bizden çok farklı düşünüyor. Kitap format değişmesine rağmen insanlık tarihi boyunca hiç değişmeyecek ve ihtiyacı azalmayacak bir nesne."
67 yayınevinin katılımıyla 7 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda, birçok yazar kitaplarını imzalamasının yanı sıra okurlarıyla söyleşi yapacak.
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