10-11 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Risk haritasında yüksek riskli il sayısı 17'den 58'e yükselmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Alınan kararlara göre İstanbul, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra kırmızı renk ile gösterilen çok yüksek riskli diğer 55 ilde de sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günleri olarak uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

10 - 11 NİSAN HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, tüm Türkiye'nin takip ettiği Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşın gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan çıkan kararlara çevrildi. Normalleşme sürecinde geride kalan dört haftanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısında yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" dedi.

Artışa geçen vakalar sebebi ile Türkiye risk haritasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi illerin de yer aldığı çok yüksek riskle belirtilen 58 ilde hem cumartesi hem de pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.