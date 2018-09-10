10-16 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars Kova burcunda seyrini sürdürecek. Özgürce hareket etmek, yeni hedefler belirlemek, bir grubun içinde kendinizi göstermek, sosyal aktiviteler arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Toplumsal ilişkileriniz, amacınıza giden yolda size rehber olacak. İnsanları belli bir amaç çerçevesinde organize edebilirsiniz. İnternet aktif kullanım alanınız olacaktır. BOĞA Sevgili Boğalar 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Projeleriniz uygulanabilir, yenilikçi, birçok kişiyi harekete geçirici ve yararlı olmalı. Ekip halinde çalışmalara önem verin. İşiniz ufak bir sermayede kurulsa bile, aynı ortamda diğer kişilerin de görüşleri alınmalıdır. İşinize değişiklik, yenilik, farklılık katabilmelisiniz. Sizi diğerlerinden ayıran beceri ve yeteneklerinizi öne çıkartmalısınız. Sizi tercih etmelerini sağlamalısınız. Eğer ilişkinizde sorunlar varsa, bunların sebeplerini birlikte gözden geçirmelisiniz. Birbirinizin hedefi farklı ise bu dönemde inatlaşırsınız. Oysaki beraberliğin artı ve eksikleri tartılmalı. Genel duruma bir bakılmalıdır. Karşınıza çıkan kişinin iş durumunu, ailesini, hayata bakış açısını mutlaka gözden geçiriniz.

İKİZLER Sevgili İkizler 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, İkizler için son derece olumludur, ayrıca mutlu oldukları bir enerjidir. Hem yeni arkadaşlıklar edinir, hem de yenilikleri takip edip bilgiler edinebilirler. Bir yanlarıyla keşfe açıktırlar. Diğer taraftan da kendilerini ifade etme anlamında girişimlerde bulunma yönünde kıymetlidir. Yüksek eğitimde olanlar için de gelecekleri tayin etme anlamında bir seçimde bulunma zamanını işaret eder. Girişimci davranacağız. Yolculuklar, grup temasları, organize işler, bir projenin yürürlüğe konması çalışmaları, yeni hedef belirleme, yurtdışı-yurtiçi bağlantılarında bulunabilirsiniz. Sıradan işler yerine farklı ve yenilik anlamındaki çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. YENGEÇ Sevgili Yengeçler 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Eş veya iş ortağınızın parasal konularda özgür hareket ve karar almak ister. Kendi bildiği şekilde ve kurallara uymayan tarzdaki davranışları sizi rahatsız edebilir. Bu dönemde finansal konularda siz de rahat davranabilirsiniz. Kredi çekimlerinde ve kredi kartı harcamalarında ölçüyü kaçırmamak lazım. Ortaklaşa bir proje için finansör arayışına geçebilirsiniz. Mali paylaşımların, ortaklarla ilgili para alışverişlerinin, maddi anlamdaki her türlü bölüşümün, borçların bizi aktif olarak düşünmeye sevk ettiği bir zaman dilimidir. Yer yer gerginlikler yaratabilir. İş ortağıyla ilgili olan hesaplarımızın gözden geçirilmesi lazımdır. Evlilikte eşle ilgili mali paylaşımların tekrar ele alınması gerekebilir. Bütçenin gereklerine göre hareket edilmesinde fayda vardır. Eşin mali konularda uygulayacağı baskı da bizi rahatsız edebilir.

ASLAN Sevgili Aslanlar 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Farklı ve genelde kurallara uymayan tarzda ilişkiler yaşanır. Böyle bir hayatınıza girebilir veya siz özgür hareket etmeyi tercih edersiniz. Kolayca aşık olan partner, ilişkinin sorumluluğu yüklenmek istemeyebilir. Bazen oldukça ateşli davranır bazen de varlığı ve yokluğu belli değildir. Keyifli zamanlar geçirilir. Ancak bu evliliğe veya uzun süreli beraberliğe dönüşmez. Uzun süredir birlikte olanlar dahi partnerinin sıra dışı davrandığını hissedebilir. İlişkisinde problem yaşayan Aslanlar, bu dönemde partnerin kendisini biraz daha fazla öne almak istediğini görecektir. Kişi problemleri kaldıramayacağına dair sinyaller verebilir, bu da Aslanlar için yorucu olabilir. BAŞAK Sevgili Başaklar 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Bu süreçte, özgür olmak isteriz. Dokuz altı işlerle günün sınırlanmasından hoşlanmayız. Ekip halinde bir proje çalışmasına girebiliriz. Gönüllü çalışmalar da bu süreçte ön plandadır. Kronik sağlık şikayetlerimizi tekrar bir kontrol ettirmekte yarar vardır. Vücudu gevşetici egzersizler yararlı olur. Böylece enerjimizi doğru yönde kullanabiliriz. İşimizde tatmin olmak duygusu bu geçişte son derece önemli olacaktır. Farklı olan yeteneklerini, projelerini, tasarımlarını öne sürmek isteyen kişiler için bu tarih olumludur.

TERAZİ Sevgili Teraziler 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Bu süreç bir yanıyla aktif bir şekilde aşkı yaşama arzumuzu diğer yanıyla özgürlük ihtiyacımızı simgeliyor. Bu durumda kolayca aşka kapılarımızı açarız ancak baskı altında kaldığımızda hoşça kal deriz. İlişkilerde arkadaşlık olgusu, farklı bir şeyler yapma isteği ön planda olacaktır. Bireysel yapımızı koruyacağız. Bir başkasının onu ele geçirmesine, yönetmesine izin vermeyeceğiz. Bu Teraziler için çok önemli olacak. Birlikte bir şeyler yapmaktan zevk alacağız. Ancak bir şeyi yapmak istemediğimizde DUR sinyalini vereceğiz. AKREP Sevgili Akrepler 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Aile içinde özellikle birbirinizin özgürlüğüne, fikirlerine, hedeflerine saygılı olmanız gerekir. Eş veya anne-baba fark etmez. Bu dönemde kimsenin kimseyi denetlemeye, baskı altına almaya hakkı yoktur. Zaten böyle bir şeye de izin vermezsiniz. Partnerle aynı ortamda yaşama fikri sürecin hoş yansımaları arasındadır. Fakat belirttiğim gibi, bireysel hedefler ve kararlar her iki taraf için de kendine dönük şekilde düzenlenmelidir. Arkadaşça birbirinize yanaşmanızda fayda vardır.

YAY Sevgili Yaylar 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Aşk hayatınız bir hayli aktif hale gelir. Tanışmalar bu tarihte daha yoğundur. Grup faaliyetleri, kültürel etkinliklerde bulunmak hoşunuza gider. Aktiviteler genelde yakın çevrenizle ve belli bir grup içinde daha yoğundur. Çok fazla yabancıyla temas yerine, bildiğimiz dostlarla temas etmeyi tercih ederiz. İnternet üzerindeki paylaşımlar da buna dahildir. Zorlayıcı olan hiçbir şeyden hoşlanmazsınız. OĞLAK Sevgili Oğlaklar 11 Eylül saat:03:56-16 Kasım saat:01:21 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Finansal harcamalar evimizle alakalı olabilir veya sosyal aktiviteler, alışverişler, grup faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. Aktif gelirlerimiz olur. Bunlar istikrarlı olmasa da, bu dönemde bütçemizi rahatlatır. Elimizdekini tutmak kolay olmasa da, tedbirli olmayı da bilmek gerekir. Yardımlaşma bu süreçte görülebilir. Ufak veya büyük miktarda birilerine destek verebiliriz. Bu amaçla kermeslere katılabiliriz. İnternet üzerinden alışverişler de dönemin etkileri arasında yer alır.