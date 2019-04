10 adımda sağlıklı beslenme

Obezite, özellikle genç nüfusta sağlık için ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Lise öğrencileriyle buluşan Diyetisyen Veysel Ciğerli, 10 adımda sağlıklı beslenmenin nasıl olacağını anlattı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Diyetisyeni Veysel Ciğerli, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda önemli bilgiler paylaştı. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve gıdaların her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasının dengeli beslenmeyi sağladığını açıklayan Veysel Ciğerli, “Dünya Sağlık Örgütü, obeziteyi sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi olarak tarif ediyor. Obeziteyi artıran sebeplere baktığımızda fast-food ve benzeri hazır yiyeceklerin tüketiminde artış olması, yüksek enerjili içecek tüketiminin fazla olması, porsiyonların büyümesi, sebze-meyve tüketiminin azalması, ulaşımda araç kullanımının artması, fiziksel aktivite yapmaya uygun olmayan çevre ve obezite genlerinin etkisi ön plana çıkıyor. Tedavi planında ise egzersiz, diyet, davranış değişikliği, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi aşamaları söz konusu” diye konuştu.

Diyetisyen Ciğerli, yeterli ve dengeli beslenme için şu tavsiyelerde bulundu:

"Et, yumurta ve kuru baklagiller grubunda günlük 2-3 porsiyon tüketilmeli. Buradaki bir porsiyondan kasıt ise 2-3 köfte kadar et, tavuk, balık, 2 yumurta ve 1 tabak kuru baklagiller yemeğidir. Süt ve süt ürünlerinde günlük 200 cc süt veya yoğurt, 50-60 gram peynir öneriyoruz. En az 5 porsiyon taze sebze-meyve tüketilmeli. Tahıl grubunda da günlük tüketilmesi gereken miktar 6-9 porsiyon arasıdır. Burada 1 porsiyon; 1 orta dilim ekmek, 4 yemek kaşığı pilav/makarnaya denk gelmektedir. 10 adımda sağlıklı beslenmeyi de şöyle özetleyebiliriz: Kahvaltı yapın. Ara öğünleri atlamayın. Porsiyon kontrolüne dikkat edin. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketin. Paketli ürünleri hayatınızdan çıkarın. Fast-food tüketimini azaltın. Her öğünde et, süt, sebze-meyve ve ekmek-tahıl grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Posadan yüksek gıdaların tercih edin. Düzenli hareket edin. Sağlık için hareket edin, yürüyüş yapın".