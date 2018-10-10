10 adımda vajinismus tedavisi

Vajinismus problemi, ülkemizde her 10 kadından birisinin sorunu. Bu oranıyla en fazla görülen cinsel sorunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda cinsel sorunlar içinde en fazla hekime başvurma nedeni. Vajinismus; cinsel ilişkideki kasılmalara bağlı olarak hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girememe veya cinsel birleşmenin oldukça zor, ağrılı gerçekleşmesiyle kendisini gösteriyor. Vajinismus sorunu için çözüm arayan çiftlere altın değerinde ipuçları.

Vajinismus sorunu için altın değerinde ipuçları

1 / 11 1. ADIM- “HASTALIĞI KABUL EDİN” Vajinismus sorunu ile yaşayan çiftlerin pek çoğu sorunlarını görmezden gelmekte, önemsememekte veya böyle bir sorunu kendilerine yakıştıramadıklarından dolayı hastalıklarını kabul etmemektedir. Vajinismus tedavisi öncesi ilk ve belki de en önemli aşama sorunu kabullenmekten geçiyor.

2 / 11 2. ADIM- “BİLGİLENİN” Vajinismus sorunu ile ilgili bilgi toplarken internet siteleri, kitap ve DVD’lerden yararlanabilirsiniz. Tedavi öncesi bilgi düzeyinizin artması sizi bir miktar rahatlatacaktır.

3 / 11 3. ADIM- “ASLA ERTELEMEYİN” Vajinismusu bir ‘hastalık’ olarak görmek ve sorunun çözümü için adım adım üzerine gitmek önemlidir. Tarafımıza başvuran hastaların bir kısmı ‘belki bir gün kendiliğinden geçer’ düşüncesi ile tedavilerini ertelemektedirler. Sorunun çözümü uzadıkça evlilik ile ilgili farklı sorunlar baş gösterebiliyor. Vajinismus sorunu profesyonel yardım almadan asla çözümlenmemektedir. Profesyonel destek şarttır.

4 / 11 4. ADIM- “İYİ BİR MERKEZ ARAŞTIRMASI YAPIN” Bu konuda etik dışı veya bilimsellikten uzak merkezler ülkemizde maalesef fazlaca yer alıyor. Mağdur duruma düşmemek için gideceğiniz merkez ile ilgili öncelikle iyi bir araştırma yapmalısınız. Çevrenizdeki doktorlar, internet siteleri, bazı forumlar, sosyal medya ve daha önce bu sorunu yenmiş hastalar sizin için iyi bir referans olabilir.

5 / 11 5. ADIM- “YALNIZ OLMADIĞINIZI ÖĞRENİN” Vajinismus sorunu tüm dünyada oldukça sık olarak görülen bir cinsel sorundur. Bu problemin oluşmasında eğitim düzeyinin de bir ilişkisi yoktur. Sorunu yaşayanlar arasında doktorlar, akademisyenler, doğum yaptıran ebeler ve diğer sağlık çalışanları da vardır. Bunun bir cinsel sağlık sorunu olduğunu ve tüm dünyada görülebildiğini bilmeniz sizi biraz daha rahatlatacaktır.

6 / 11 6. ADIM- “POZİTİF DÜŞÜNÜN” Evliliğiniz şu anda bir sınavdan geçmektedir. Bu sınavı başarı ile geçtiğinizde evliliğiniz daha da güçlenecek, eşiniz ile ilgili yaşadığınız sorunlarınız gerilerde kalacaktır. O yüzden vajinismus tedavisi öncesinde ve tedavi süresince zihninizde olumlu düşüncelere yer verin.

7 / 11 7. ADIM- “TEDAVİLERDE GAYRETLİ OLMALISINIZ” Tedavilerde azimli, sabırlı ve gayretli olmanız başarı sürecindeki en büyük yakıtınızdır. O yüzden sonuna kadar direnmelisiniz. Günümüzde kişiye özel, bireyselleştirilmiş bir tedavi programı ile vajinismus kısa sürede çözüme ulaşmaktadır.

8 / 11 8. ADIM- “GÜVEN, TEDAVİ BAŞARISINDAKİ EN ÖNEMLİ UNSUR” Vajinismus tedavileri için en önemli unsurların başında güven gelmektedir: Kendinize, tedaviye ve tedaviyi uygulayan terapistinize duyduğunuz güven... Tedavileri terapistinizin dediği şekilde, harfiyen uygulamanız, tedavi aşamalarındaki olası iniş çıkışlarda azminizi sürdürmeniz ve sorunun çözümü için hırslı olmanız başarıya giden en önemli anahtarlarınızdır.

9 / 11 9. ADIM- “CARPE DİEM (GÜNÜ YAŞA)” Eşiniz de daha önceden böyle bir sorunun varlığından habersiz olabilir ve hatta sizi incitmiş dahi olabilir. Artık, geçmişte yaşadığınız sıkıntıları bir kenara bırakmalısınız. Eşiniz ile ilgili sıkıntı ve sorunları artık çözme zamanı geldi. Geleceğin endişelerini, geçmişin sıkıntılarını bir kenara bırakarak anı yaşamayı, tedavinize odaklanmayı ve yenmeyi kendinize amaç edinin.

10 / 11 10. ADIM- “EŞİNİZE DE DESTEK OLUN” Tedavi sonrası dönemlerde bizim ‘tahterevalli etkisi’ adını verdiğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Yani sizin kasılma ve korkularınız azalırken eşinizde erken boşalma, sertleşme problemi gibi cinsel sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda siz de eşinize destek olmalısınız. Bu tür cinsel sorunların çoğu başarısızlık kaygısına bağlıdır ve geçicidir. Şimdi sıra sizde. Eşinizi karşı anlayışlı olmalı ve motive edici davranmalısınız.