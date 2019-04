10. AGT Çocuk Şenliği düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi paydaşlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen AGT Çocuk Şenliği’nin 10’uncusu başkentlilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ortaklığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen AGT Çocuk Şenliği bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. ODTÜ Mezunları Derneği Proje Grubu ve Ankara Gönüllü Takımının da katkıda bulunduğu etkinlik Çiğdem Mahallesi’ndeki Can Yücel Parkı’nda çocukların gönüllerince eğlendiği bir etkinliğe dönüştü.

Çocuklar sevgiyle kucaklaştı

Üniversite topluluklarının kurduğu, farklı aktivitelerin sergilendiği stantlarda eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, Ankara Gönüllü Takımının hazırladığı masalarda parmak boyama, balon kıvırma, bileklik tasarımı, yüz boyama, tişört boyama gibi renkli ve eğlenceli aktiviteleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklara uygulamalı etkinlikler

Etkinlik arasında öğlen yemeklerini ve pamuk şekerlerini yiyen çocuklar, zumba, jonglör gibi hareketli aktivitelerin yanında çocuk aklım ve tasarım topluluğu gösterileri gibi merak uyandıran etkinliklerle şenliğin tadını çıkardı.

ODTÜ Matematik, Engelsiz ODTÜ ve ODTÜ Robot Topluluğu çocuklar için dikkat çeken, farkındalık ve ilgi uyandıracak faaliyetler düzenleyerek çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler geliştirdi.