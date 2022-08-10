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  4. 10 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

10 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

10.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 10 Ağustos Çarşamba günü haftanın ilk Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Yapılan son çekiliş sonucu ise 5+1 kazanan olmazken, 5 kazanan 5 kişi 6.570,35 TL kazanmıştı. Peki 10 Ağustos 2022 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 10 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

10 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 10 Ağustos gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 10 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 10 Ağustos Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı.

Bugün 10 Ağustos tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçların açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Yapılan son çekiliş sonucu şanslı numaralar 1, 12, 16, 22 ,24 ,1 olmuştu.

10 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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