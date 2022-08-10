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  4. 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

10.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 10 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 10 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 10 Ağustos Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklerken, geri sayım sürüyor. Peki 10 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 10 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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