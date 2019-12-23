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10. Altın Havan Ödüllerinden ikisi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Bölümüne

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 09:55 | Son Güncelleme

2010 yılından beri Eczacı Dergisi tarafından İlaç ve Eczacılık sektörünün başarılı kişi, kurum ve kuruluşlarını ön plana çıkarmak amacıyla Eczacılık mesleğine hizmet edenlere verilen “10.

10. Altın Havan Ödüllerinden ikisi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Bölümüne

2010 yılından beri Eczacı Dergisi tarafından İlaç ve Eczacılık sektörünün başarılı kişi, kurum ve kuruluşlarını ön plana çıkarmak amacıyla Eczacılık mesleğine hizmet edenlere verilen “10. Altın Havan Ödülleri”nde, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Can Başer ile Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu ödüle layık görüldü.
Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’ de gerçekleştirilen 10. Altın Havan Ödülleri töreninde, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Eczacılık mesleğinin gelişmesine üstün katkılarından dolayı, genç yaşta hayatını kaybeden İzmir Eczacı Odasının kurucularından “Ecz. Levent Kamacık Özel Ödülü”nü aldı. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e ise, uzun yıllar eczacılık sektörüne verdiği hizmetlerden dolayı “Hizmet Ödülü” verildi.
İlaç ve Eczacılık Sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Altın Havan ödülüne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, 47 yıllık eczacılık mesleğinin, aldığı Hizmet Ödülü ile onurlandırmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

10. Altın Havan Ödüllerinden ikisi Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Bölümüne

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