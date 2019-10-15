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10. Antalya Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Fuarı, 4 günde 163 bin ziyaretçi gezdi

Bu yıl "Birlikte okuyoruz" sloganıyla 10'uncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 4 günde 163 bin kişi ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, 150 yayınevi ve 205 yazar katıldı.

Fuarın dördüncü gününde, Hanri Benazus, Erol Altun, Fikret Eroğlu, Saniye Acun, Vural Savaş ve Fatih Tuncay da okurlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 89 yaşındaki yazar Hanri Benazus, kitap fuarlarının ülkedeki herkese ulaşmasını istediğini söyledi.

Çocuk edebiyatı, fantastik, ayrıca yetişkinler için romanlar yazan Fikret Eroğlu ise Antalya Kitap Fuarı'nın örnek olduğunu kaydetti.

20 Ekim'de sona erecek fuarı 4 günde 163 bin kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

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Antalya Fuar kitap Ziyaretçi

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