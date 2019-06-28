HABER

10 araçla sürpriz evlenme teklifi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can, sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin?' yazdırarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.

10 araçla sürpriz evlenme teklifi 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can, sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin?' yazdırarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.
İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can (22), bir yıldır görüştüğü sevgilisi Gülçin Taşbaş’a (20) evlenme teklifinde bulunmak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Kültür Park içerisinde yan yana park edilen 10 aracın açılan kaputlarına pankartlar halinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı paylaştırılarak yazıldı. Kız arkadaşını evinden araçla alıp Kültür Park'a getiren Can, ile Taşbaş parka giriş yapınca meşaleler yakıldı. O sırada sevgiline evlilik teklifinde bulunan Ali Can "Evet" cevabını aldı. Gülçin Taşbaş, "Benim için sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

10 araçla sürpriz evlenme teklifi 10 araçla sürpriz evlenme teklifi

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Mavi bayraklar göndere çekiliyorMavi bayraklar göndere çekiliyor
Araklı'daki selde, sadece tarihi kemer köprü ayakta kaldıAraklı'daki selde, sadece tarihi kemer köprü ayakta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi

Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP il binasında kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

"Sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.