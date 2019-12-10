10 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, ”Gerçeklerle Savaş” başlıklı özel haberinde, Amerikalı yetkililerin 18 yıldır devam eden Afganistan savaşıyla ilgili bazı gerçekleri gizlediğini kaydediyor. Gazete, gizli resmi belgelere dayandırdığı haberinde, yetkililerin savaşın gidişatıyla ilgili yalan olduğunu bildikleri halde olumlu açıklamalarda bulunduğunu ve savaşın kazanılamaz olduğu gerçeğini kamuoyundan gizlediklerini bildiriyor. Habere göre belgeler, Amerikan tarihinin en uzun süreli savaşının temelinde yatan başarısızlıkları inceleyen federal proje tarafından hazırlandı. Belgelerde generallerden yardım çalışanlarına ve Afgan yetkililere, Afganistan savaşında doğrudan rol oynayan kişilerle yapılmış ve daha önce açıklanmayan 2 bin sayfadan fazla söyleşiler ve notlar yer alıyor. Washington Post, Amerikan hükümetinin proje kapsamında görüşlerine başvurulan kişilerin kimliklerini ve söylediklerini gizlemeye çalışmasına rağmen üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Veri Özgürlüğü Yasası uyarınca belgelerin yayınlanması hakkı kazandığını bildiriyor. Pentagon verilerine göre Amerika, 2001 yılından bu yana Afganistan'a 775 bin asker gönderdi. Afganistan'da 2 bin 300 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 20 bin 589 askerse yaralandı. Rapora göre üç başkan, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump ve askeri komutanları, Amerika'nın Afganistan'da galip geleceği sözünü yerine getiremedi. Afganistan'ı modern bir ülke haline getirmek için çok büyük miktarlarda paraların boşa harcandığı, Afgan Ordusu ve polis gücü kurmak, afyon ticaretinin önünü kesmek için yapılan girişimlerin sonuç vermediği de raporun ayrıntıları arasında.

New York Times ise Adalet Bakanlığı bağımsız baş müfettişi Michael Horowitz'in hazırladığı ve dün açıklanan raporda FBI'ın 2016'da Rusya ve Trump kampanyası yetkilileri arasındaki bağlantıyı soruşturmak için elinde yeterince gerekçe olduğu ve FBI yetkililerin siyasi güdümle hareket etmediğinin yazdığını bildiriyor. Habere göre Horowitz'in raporunda ayrıca FBI'in Trump kampanyasının eski danışmanı Carter Page'i gizlice dinlemek amacıyla mahkeme kararı çıkartmak için yaptığı başvuruda ciddi ve sistematik sorumlar olduğu yazılı. Horowitz ayrıca Amerikan vatandaşlarını gözetim altına almak için yapılan başvuruları denetlemeye başlayacaklarını duyurdu. Başkan Trump'ın en yakın müttefiklerinden Adalet Bakanı William Barr ise rapora tepki gösterdi ve FBI'ın Trump'ın 2016 seçim kampanyasına yönelik soruşturmasının temelsiz olduğunu kaydetti. Başkan Trump ise raporun açıklanmasından hemen sonra Rusya soruşturmasının bir darbe girişimi ve komplo olduğu iddiasını yineledi.

New York Times bugün ayrıca Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun Trump aleyhine iki azil gerekçesi sunmasının beklendiğini kaydediyor. Habere göre Adalet Komisyonu, Trump'ı, görevini kötüye kullanmak ve Kongre'nin görevini yapmasını engellemekle suçlayacağının sinyallerini verdi. Komisyonun Trump'ın yaptıklarının 2020 seçimleri ve ulusal güvenliğe karşı ”açık ve yakın tehlike” oluşturduğu ayrıntısına da yer vermesi bekleniyor. Henüz nihai olmamakla birlikte Trump'ın kendi siyasi çıkarlarını ulusal çıkarların üzerine koyarak başkanlık yeminini ihlal ettiği ve Kongre'nin soruşturma çabalarını engellediği suçlamaları, Adalet Komisyonu'nun azil gerekçelerinin temelini oluşturuyor. Ukrayna soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu avukatı Daniel Goldman, dün Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, ”Başkan Trump'ın kendisine seçim kazandırması için yabancı bir güçten ısrarla yardım istemedi, hür ve adil seçimlerimize ve ulusal güvenliğimize yönelik açık ve yakın bir tehlikedir,” ifadelerini kullandı. Öte yandan gazete, Demokratlar'ın Anayasa'ya göre azil gerektiren bir suç olan rüşveti ve Trump'ın Mueller soruşturmasını engelleme girişiminin gündeme getirmediğinin altını çiziyor.