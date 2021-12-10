10 Aralık deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son depremler bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Muğla Dalaman'da geçtiğimiz gün 18.06 sıralarında 3.6 büyüklüğünde 7.10 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından aktarıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Geçtiğimiz gün Balıkesir Tahtalı'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Söz konusu deprem 04.35 sıralarında meydana geldi ve derinliğinin 2.0 km olduğu Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
İŞTE AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
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