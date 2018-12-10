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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır." ifadelerini kullandı.

Karaca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'yle güvence altına alınan bir çok hak gibi, çevre hakkının da bir insan hakkı olduğunu belirtti.

Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Karaca, insan hakları ihlallerinin tamamı gibi çevre hakkının ihlalinin de önemli ve mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi.

Toplum ve ülke yararını göz ardı eden yatırımların, kaynakları talan eden uygulamaların, çevrenin kirletilmesi ve doğanın sömürülmesine neden olan enerji santrallerinin, altın madenlerinin, otoyolların yapıldığı Türkiye'de çevre hakkının özünde bir demokrasi sorunu olduğunu savunan Karaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün çevre hakkımıza, insanın varlığını ortadan kaldırma tehlikesini barındıran doğamıza sahip çıkmazsak, yarın haklarından bahsedeceğimiz insanlar olmayacak. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır."

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