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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "farkındalık" etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Meydanında düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi.

Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da günün önemini belirten "Meçhul Yolculuk" başlıklı mesajı, panoda yer aldı.

Şenocak'ın mesajında şu görüşlere yer verildi:

"Bugün özellikle Orta Doğu'da binlerce insan savaş suçu işlendiği için evlerini, yuvalarını, yurtlarını ve hayallerini geride bırakıp hayatta kalabilmek umuduyla meçhul bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculukların sonunda ne yazık ki bazen ölümle, bazen de açlık ve sefaletle karşı karşıya kalıyorlar. Biz Türkiye olarak, her nerede bir mazlum varsa onlara el uzattık uzatmaya da devam ediyoruz. Sen de kalbinle ve sesinle mazlumların yanında ol. Hepimiz için dana yaşanılabilir bir dünyaya."

Etkinliği izleyen vatandaşlardan Sevim Yalçın, canlılara kıyılmaması gerektiğini ifade ederek, "Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç işleyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor. Empati yapmamız gerekiyor." dedi.

Memleketlerinde yaşamayıp başka yere göç etmelerinin insan hakları açısından çok üzücü olduğunu belirten Emine Acınan ise, "Suriye'deki halk buraya geliyor, kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Kaçarken batan, ölen insanlar, çocuklar var. Vatanlarından yurtlarından ayrı kalıyorlar." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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