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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği: - "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıl dönümü kutlanırken, Doğu Türkistan halkının özgürlük, hak ve hukukları ellerinden alınmış durumdadır"

İSTANBUL (AA) - Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamada, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine devam ettiği belirterek, uluslararası insan hakları kuruluşlarına acil adım atılması çağrısında bulunuldu.

Dernekten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Dünya İnsan Hakları Günü'nün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlandığı anımsatıldı.

"İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 71. yıl dönümü kutlanırken, Doğu Türkistan halkının özgürlük, hak ve hukukları ellerinden alınmış durumdadır." ifadesine yer verilen açıklamada, "Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Maalesef BM üyesi olan ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza atan Çin yönetimi, kendi çıkarlarını insan hakları evrensel beyannamesinin üzerinde tutarak, insan haklarını her yönüyle ihlal etmektedir." denildi.

Açıklamada, Doğu Türkistan halkının Çin'in toplama kamplarında işkencelerle karşı karşıya kaldığı anlatılarak, bu insanların farklı düşünce, farklı kültür ve inançlara sahip oldukları için kamplara kapatıldıkları vurgulandı.

Doğu Türkistanlıların Çin'in yaptıklarını asla kabul etmeyeceği belirtilen açıklamada, Çin'in bölgenin kaynaklarını sömürdüğü, bununla da yetinmeyip bölgedeki yerel halkları dili ve dini inancından uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, devletlere ve uluslararası kuruluşlara da seslenilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünya devletleri Çin ile olan ticari, siyasi ilişkilerini gözden geçirmeli, Çin mallarını boykot etmeli. İnsan haklarını ihlal eden Çin’in Pekin'de 2022'de yapılacak Kış Olimpiyatlarını boykot etmesi gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, BM, AB, ABD ve insanların hak, hukuk ve özgürlüğünü savunan tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarını, Çin'in işlemekte olduğu insanlık dışı hak, hukuk ihlalini durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz."

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